تزوج قبل طوفان الأقصى بـ7 أيام ووالده بائع بمطعم فلافل.. من هو «أبو حمزة» الناطق العسكري باسم سرايا القدس؟ صديق الشهيد الملثم يتحدث لـ«البوابة نيوز»

لأسرة بسيطة جدًا كانت تعيش في مُخيم النصيرات تبحث يومًا بعد يوم عن قوت يومها؛ ولأبٍ كان يعمل في مطعم "فلافل"، وأمٍ ربة منزل كل غايتها تدبير أمور صغارها اليومية؛ نشأ وترعرع ناجي ماهر أبوسيف برفقة شقيقه غسان مثل غيرهم من آلاف الأطفال الفلسطينيين بين مرارة النزوح وآلم الفقد والحسرة جراء عُدوان غاشم يغتصب الأرض والعرض وينتهك الأعراف الإنسانية والدولية.

من هو أبو حمزة الناطق العسكري باسم سرايا القدس؟

سنوات مرت على الطفل الذي ولد نازحًا وبات يسكُن مُخيمٍ الدم والنار -النصيرات - جراء عدوانٍ غاصب يسرق الأحلام ويهدم البيوت فوق رؤوس قاطنيها؛ فمن أومأ برأسه مُعترضًا قُطعت أو أسرت في غياهب السجون الإسرائيلية؛ حتى ضجت مواقع التواصل مساء اليوم؛ بنبأ استشهاد شاب يدعى ماهر أبوسيف بين قائمة أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية ليُكشف بعد ساعات قليله أن الشهيد ماهر أبوسيف، يُكنى بـ"أبو حمزة" هو أيضًا المتحدث باسم كتائب سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في غزة؛ بعد أن استشهد في غارة جوية استهدفت منزله وسط قطاع غزة ونعته سرايا القدس في بيانٍ رسمي.

أبو حمزة الناطق العسكري باسم سرايا القدس



"البوابة نيوز" تواصلت مع أحد أصدقاء أبو حمزة الشهيد ماهر أبو سيف، "أبو حمزة" المتحدث باسم كتائب سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في غزة والذي كشف النقاب عن بعض ملامح شخصية "الملثم" والذي اشتهر بخطاباته الرنانة الفصحى وكلماته المؤثرة والرزينة والذي بات خليفة "أبو عبيدة" المتحدث باسم حماس.

صديق الطفولة يكشف لـ البوابة نيوز النقاب عن حياة أبو حمزة الناطق العسكري باسم سرايا القدس

يقول صديق المقرب لـ"المثلم الشهيد" والذي يعمل بأحد الدول العربية خلال حديثه لـ "البوابة نيوز": كان "أبو حمزة زميل دراسة في المرحلتين الإعدادية والثانوية العامة؛ وكان من سكان مُخيم النصيرات وتحديدًا في منطقة "مُخيم واحد"؛ واسمه ناجي ماهر أبو سيف؛ وهو ابن شقيقة القيادي الشهيد في سرايا القدس سامر أبو سيف والذي استشهد برصاص الاحتلال عام 2007 بمخيم النصيرات؛ وكان مسؤول كتيبة الاقتحامات بـ سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في غزة.

ويضيف الصديق الذي رفض ذكر اسمه حفاظًا على شخصيته وحياة أسرته والتي لا تزال حتى الآن في غزة: أن "أبو حمزة" كان شخصًا هادئًا جدًا وخفيف الظل ومُضحك جدًا؛ لم نتوقع في يومًا من الأيام أن يكون هو "الملثم" الذي أرعب الاحتلال بخطابات الرنانة وكلماته الرزينة التي كانت تزلزل تل أبيب.

أبو حمزة الناطق العسكري باسم سرايا القدس

صداقة وزمالة 6 سنوات بمدارس الأونروا والحكومية

ويُكمل صديق الدراسة لـ"الشهيد الملثم" والذي رافقة 6 سنوات بمدارس الأونروا والحكومية؛ وافترقا بعد الثانوية العامة: اليوم الثلاثاء وتحديدًا الساعة السادسة وبعد أن حل أذان المغرب ليُعلن موعد الإفطار؛ دخل زميل دراسة آخر "وهو الرفيق الثالث بالدراسة" متسائلًا: هل تذكر ناجي أبو سيف زميل دراستنا؟ قلت: نعم أذكر ناجي صديقنا المُهذب؛ ومن لم يذكر ناجي الضحوك!.. فرد قائلًا: ناجي استشهد اليوم قبل ساعات وهو الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي.

من هو سامر أبو سيف القيادي الشهيد في سرايا القدس خال أبو حمزة؟

يضيف: حديث زميلنا كان مُفاجأة مُدوية ومدهشة.. فهل حقًا ناجي الودود المهذب هادئ الطبع الودود هو الناطق باسم الجهاد الإسلامي؟!؛ ليكمل "الصديق" حديثه لـ "البوابة" قائلا: بنفس اللحظة تخيلت أن الحديث عن خال "أبو حمزة" ويدعى سامر أبو سيف القيادي الشهيد في سرايا القدس؛ فكان الشهيد علمًا من أعلام مُخيم النصيرات؛ حتى الجيل الذي لم يُدرك سامر أبوسيف في حياته كان الأهالي يروون للصغار عن بطل المقاومة الإسلامية ومسؤول كتيبة الاقتحامات بـ سرايا القدس؛ سامر أبوسيف خال الملثم "أبو حمزة" فكانت سيرته أطول من العمر "كما يقول المثل الشعبي"

وعن طباع "أبو حمزة" خلال سنوات الدراسة بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، أوضح "الصديق" قائلًا: كان "أبو حمزة" مُتدينًا ودودًا هادئ الطبع خفيف الظل لا يتلفظ بسوء وإن كان على سبيل المُزحة وأو حتى الهزار".

أبو حمزة الناطق العسكري باسم سرايا القدس

روايات خاصة لـ البوابة من حياة أبو حمزة في طفولته

وخلال حديث صديق الملثم لـ"البوابة" قال: أذكر أحد المواقف التي جمعتني بـ "أبو حمزة" ولم تذهب من ذاكرته؛ ففي أحد السنوات أقيمت دورة رياضية لمُباراة كرة قدم بين مدرستين في مخيم النصيرات؛ وأثناء وقت المباراة نُودي إلى الصلاة؛ فترك "أبو حمزة" المباراة لأداء الصلاة"؛ مُؤكدًا أنه كان "ملزمًا جدًا وضحوكًا ومتبسمًا هادئ الطبع"؛ حتى أنه لم يكن يتناول القهوة وكان مُهتمًا جدًا بالرياضة وبعيدًا جدًا عن شرب السجائر والمُكيفات".

وعن طباع الملثم في صباه وهوايته الشخصية، يقول صديقه: كانت هوايته الإنشاد وقراءة القرآن وكان صوته روعة في الإنشاد الديني، حتى أن زملاءه في الدراسة كانوا ينظمون حلقات الإنشاد الديني وقراءة القرآن سواءً كانت سهرات رمضانية بالمخيم أو بأوقات الفسحة المدرسية"، مؤكدًا أن حياته كانت دائمًا في دائرة مُغلقة؛ ولكن الحديث الذي لم يُفراقه هو الحديث عن خاله القيادي الشهيد في سرايا القدس ودعمه المتواصل للمقاومة.

أبو حمزة الناطق العسكري باسم سرايا القدس

من هي أسرة أبو حمزة الناطق العسكري باسم سرايا القدس؟

وحول حياة أسرة الشهيد الملثم؛ أوضح "الصديق" والذي كان يسكن بنفس المنطقة أن "أبو حمزة" كان يسكن في مخيم واحد بالنصيرات؛ وهي منطقة شعبية بسيطة جدًا مثل "حي السيدة زينب بالقاهرة"؛ وكان يسكن برفقة أسرته بإحدى الشقق الصغيرة بالمعسكرات وكانت تتكون من (غرفتين وحمام ومطبخ وصالون) وتقع في شارع عرضه لا يتعدى المتر ونصف المتر "زقاق"؛ على غير أغلب المنازل في غزة كانت مُتسعة قليلًا بمساحة "4 غرف ومطبخ وحمام صالون".

وأوضح أن الشهيد الملثم كان يعيش مع أسرته متوسطة الحال فكان والده يعمل في مطعم "فلافل" مملوكًا لأشقاء زوجته، وكان مُقابلًا للمدرسة التي تخرج فيها "الملثم" بالنصيرات بمرحلة الثانوية.

وحول ظهور واختفاء "الشهيد الملثم" وحياته عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أوضح أن "أبو حمزة" كان مُتابعًا جيدًا للسوشيال ميديا وكان لديه حساب على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكان أصدقاء يتواصلون معه ولكن هذا الحساب لم يحمل اسمه وكان يعيش حياته طبيعيًا جدًا.

آخر لقاء بين أبو حمزة الناطق العسكري باسم سرايا القدس وصديقه؟

وعن آخر لقاء جمعه بـ "الشهيد الملثم" أكد "الصديق" لـ "البوابة" أنه افترق هو و"أبوحمزة" بعد انتهاء مرحلتين الإعداية والثانوية؛ بعد أن قرر "الصديق" استكمال دراسته خارج غزة ولم يكن التواصل جيدًا بينهما؛ إلا أن "الصديق" زار غزة فجر الرابع من أكتوبر 2023 قبل العدوان الإسرائيلي بـ 3 أيام؛ وخلال جولة شراء بعض مستلزمات الأسرة من السوق تقابل صُدفة مع "أبو حمزة" في السوق وكان ذلك في رمضان العام الماضي بعد فترة من العدوان الإسرائيلي على غزة وتحديدًا في15 مارس 2023؛ وكان "أبو حمزة" أيضًا يشتري بعض المستلزمات والأطعمة من السوق لأسرته في مخيم النصيرات؛ مؤكدًا أن "أبو حمزة" تزوج قبل أحداث الأقصى بـ 7 أيام فقط.