المجلس الأوروبي و"التعاون الخليجي" يؤكدان أهمية تعزيز علاقات التعاون المشترك

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أهمية تعزيز وتطوير علاقات التعاون المشترك، بما يعود على شعوبهم بالنفع والتنمية والازدهار، ويخدم مصالح الجانبين.

جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) خلال لقاء "البديوي" و"كوستا"، اليوم الثلاثاء، في العاصمة البلجيكية "بروكسل"، على هامش أعمال مؤتمر بروكسل التاسع بشأن سوريا.

وناقش الجانبان، عددًا من الملفات والمبادرات والمشاريع المشتركة، وفي مقدمتها سبل تعزيز وتنمية العلاقات الخليجية - الأوروبية وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية، إضافةً إلى متابعة مخرجات القمة الأولى لقادة دول المجلس ورؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي عقدت في أكتوبر 2024م، بمدينة بروكسل تحت عنوان "الشراكة الإستراتيجية من أجل السلام والازدهار".

وأكدا أهمية متابعة وتنفيذ هذه المخرجات، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها، وتحقيق نتائج إيجابية قبل انعقاد القمة المقبلة، كما نوقشت التحضيرات للاجتماع الوزاري الخليجي - الأوروبي المزمع عقده في شهر أكتوبر القادم بدولة الكويت.

كما أكدا خلال استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ضرورة إنهاء الأزمة في قطاع غزة وفقًا للقرارات الدولية والأممية.