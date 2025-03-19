بينهم 3 أشقاء.. أهالي كفر الشيخ يشيعون جثامين 4 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث تصادم سيارتين

شيع، أهالي قرية أم سن التابعة لمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، جثامين 4 شباب من أبناء القرية من بينهم 3 أشقاء، بعد أن لقوا مصرعهم في حادث تصادم بين سيارتين على رافد الطريق الدولي «بلطيم - الرياض».

وكان اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفرالشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء خيري نصار مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية،يفيد بتلقيه بلاغًا من شرطة تأمين الطرق غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، بوقوع حادث تصادم مروع على رافد الطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز الرياض.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وتبين أن الحادث وقع علي طريق كفرالشيخ - بلطيم بعد تقاطع قرية الحصه، حيث اصطدمت سياره محمله بأنابيب غاز، مع أخري جامبو ثلاجه. مما أدي إلي وفاة ٣ أشخاص و٢ في حالة حرجة، سرعان مما لفظ أخر أنفاسه الأخيرة متأثرًا بأصابته.

والمتوفون في الحادث الأليم، هم: كريم بسيوني غازي محمود 30 سنة، محمد بسيوني غازي محمود 30 سنة، توأم، غازي بسيوني غازي محمود 33 سنة، المتوفي الرابع، عبد الله محمد محمود 33 سنة، جميعهم من قرية أم سن. فيما أصيب أيضًا، في نفس الحادث، عمرو دياب السيد ٢٣ من أم سن.

وسادت حالة من الحزن الشديد أرجاء القرية التي اتشحت بالسواد، حزنًا على وفاة 4 من خيرة شباب القرية.