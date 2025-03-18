تعادل إيجابي بين البنك الأهلي وغزل المحلة في كأس عاصمة مصر

انتهت مباراة البنك الأهلي وغزل المحلة بالتعادل 1-1 في الجولة الثانية من كأس الرابطة المصرية التي أقيمت اليوم الثلاثاء.

بدأت المباراة بشكل مبكر حيث تمكن غزل المحلة من التسجيل أولاً في الدقيقة 5 عبر عاطف الحكيم، بعد تمريرة رائعة من إبراهيم حسن. لكن البنك الأهلي عاد بسرعة في الدقيقة 15 ليدرك التعادل عن طريق أحمد سعيد.

ورغم المحاولات من كلا الفريقين خلال الشوط الثاني، لم يتمكن أي منهما من إضافة أهداف أخرى. ليحصل كل فريق على نقطة واحدة في هذه المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

بهذا التعادل، يواصل الفريقان التنافس في المجموعة ضمن البطولة.