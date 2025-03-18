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الثلاثاء 18 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بتروجت يفوز على سموحة في كأس الرابطة المصرية

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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حقق فريق بتروجت فوزاً مهماً على سموحة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الثانية من كأس الرابطة المصرية

انتهت المباراة بفوز بتروجت 2-1، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة في مشواره في البطولة.

شهد الشوط الأول تألق فريق بتروجت، حيث نجح إسماعيل بامبا في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 30 بعد تمريرة من توفيق محمد. 

وأضاف خالد أبو زيادة الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعد تمريرة رائعة من محمود شديد قناوي.

في الشوط الثاني، انتفض سموحة قليلاً وقلص الفارق في الدقيقة 53 عن طريق محمد مصطفى ميدو، الذي سجل هدف فريقه الوحيد بعد تمريرة من محمد كناريا، ولكن الفريق السكندري لم ينجح في إضافة أي أهداف أخرى.

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