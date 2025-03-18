رئيس الأساقفة الأنجليكاني بالقدس يستضيف الإفطار الرمضاني السنوي في كاتدرائية القديس جورج

استضاف المطران حسام نعوم رئيس الأساقفة الأنجليكاني في القدس اليوم، الإفطار الرمضاني السنوي في رحاب كاتدرائية القديس جورج.

شارك بحضور رؤساء وممثلي كنائس القدس، وعلى رأسهم البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك المدينة المقدسة للروم الأرثوذكس، إضافة إلى وفد من مجلس الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى المبارك، يتقدمه مدير الأوقاف، الشيخ عزام الخطيب التميمي، إلى جانب لفيف من أصحاب السماحة والفضيلة، ووجهاء مدينة القدس، ومديري المؤسسات المقدسية، وأصدقاء المطرانية ورعاتها.

ساد اللقاء أجواء من الأخوة والوحدة، تجسيدًا للعيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين في القدس والديار المقدسة، لاسيما أن هذا العام شهد تزامن الصوم الأربعيني الكبير مع شهر رمضان الكريم. نسأل الله عز وجل أن يعمّ السلام والوئام بلادنا والمنطقة.

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