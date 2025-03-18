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الثلاثاء 18 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نقطة مانشستر سيتي المضيئة.. ارتفاع قيمة عمر مرموش التسويقية

عمر مرموش لاعب مانشستر
عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي
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يواصل النجم المصري عمر مرموش تألقه اللافت مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، منذ انضمامه إليه قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

يقدم عمر مرموش أداء جيدًا مع مانشستر سيتي، رغم أن الفريق يعاني في الموسم الجاري 2024-2025 تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا من تراجع في النتائج وتوديع البطولات، لكن تألق مرموش أضاء موسم السيتي السيئ بارتفاع قيمته التسويقية خلال شهر مارس الحالي.

شارك مرموش في 10 مباريات مع مانشستر سيتي في مختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدف واحد.

سجل مرموش «هاتريك» في مرمى نيوكاسل يونايتد، وهدفًا رائعًا أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى صناعة هدف في شباك ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

ارتفاع قيمة عمر مرموش السوقية

ووفقًا لموقع «ترانسفير ماركت» الشهير، فإن قيمة عمر مرموش التسويقية ارتفعت بمقدار 15 مليون يورو، لتصل إلى 75 مليون يورو في شهر مارس الحالي، بعد أن كانت 60 مليون يورو في بداية العام.

ارتفاع قيمة عمر مرموش التسويقية

يأتي تألق مرموش في ظل موسم يشهد تراجعًا في أداء ونتائج مانشستر سيتي، بعدما ابتعدت كتيبة جوارديولا عن المنافسة على الألقاب هذا الموسم، سوى على بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

عمر مرموش VS محمد صلاح

على الجانب الآخر، استقرت القيمة التسويقية للنجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، عند 55 مليون يورو، دون أي تغيير.

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