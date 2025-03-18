الخميس.. «الثقافة السينمائية» يكرم الأم المثالية لذوي الهمم بمكتبة مصر العامة

ينظم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، احتفالية خاصة بأعياد الأم، في الثامنة مساء بعد غد الخميس ، بمكتبة مصر العامة بالدقي.

تتضمن الاحتفالية تكريم الأم المثالية لذوي الهمم، كما يتم فيها عرض فيلم "الحلم" للمخرج عبد العزيز حشاد، ومن إنتاج المركز القومي للسينما، وذلك بمشاركة مكتبة مصر العامة بالدقي، وبحضور السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، ورانيا شرعان مدير مكتبة مصر العامة بالدقي.

"الحلم" يندرج تحت نوعية الأفلام الروائية القصيرة وتدور قصته حول فكرة دعم النجاح والقدرة علي العمل وكيف يصبح حلمك ليس مستحيلا، من خلال قصة كفاح إحدي الأمهات وأولادها.

الفيلم بطولة أميرة فتحي، وإيمان مدحت، والطفلة سيلين حشاد، والطفل ياسين، قصة أحمد صبحي، وتصوير محمد عزمي، مدير إنتاج سلوي عبد الرحمن، وإخراج عبد العزيز حشاد، وتم تصويره في إحدى قري محافظة الجيزة.

تقام الفعاليات تحت اشراف الكاتبة امل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية، وجميع الفعاليات متاحة ومجانية للجمهور من محبي وجمهور السينما.