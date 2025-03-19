رئيس جامعة مطروح يشيد بالمسابقة الدينية الكبرى في القرآن الكريم

أشاد الدكتور مصطفى يوسف النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الثلاثاء، بالمستوى المتميز الذي ظهر به الطلاب المشاركون في المسابقة الدينية الكبرى في القرآن الكريم، والتي أقيمت اليوم بكلية التربية ونظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

وأكد الدكتور مصطفى النجار أن المسابقة تأتي في إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية الهادفة، وتشجيع الطلاب على حفظ كتاب الله وتنمية القيم الدينية والأخلاقية لديهم، موجهًا الشكر والتقدير إلى لجنة التحكيم التي ترأسها الشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام أوقاف مطروح، وضمّت في عضويتها كلًا من الشيخ سامي عبيد، والشيخ سعيد خلف، والشيخ أحمد عادل، مشيدًا بجهودهم في تقييم المشاركين بكل نزاهة وشفافية.

وشهدت المسابقة مشاركة 25 طالبًا وطالبة من مختلف كليات الجامعة، وتضمنت ثلاثة مستويات للحفظ، حيث أسفرت النتائج في المستوى الأول، المخصص لحفظ القرآن الكريم كاملًا، عن فوز الطالبة آلاء بهجت زكي من كلية التربية (تعليم أساسي) بالمركز الأول، وجاءت الطالبة أميرة محمد عزت من كلية الزراعة الصحراوية والبيئية في المركز الثاني، بينما حصلت الطالبة سعدية كمال علي من كلية التمريض على المركز الثالث.

وفي المستوى الثاني، الخاص بحفظ نصف القرآن الكريم، حصلت الطالبة رهف إبراهيم حسن من كلية التربية على المركز الأول، وجاء في المركز الثاني الطالب عبد الرحمن صابر علي من كلية التمريض، بينما حلّ الطالب خالد عبدالحليم من كلية التربية النوعية في المركز الثالث.

أما المستوى الثالث، الذي خُصص لحفظ ثلث القرآن الكريم، فقد حصلت الطالبة شهد محمد أحمد من كلية التربية على المركز الأول، وجاءت الطالبة سمية خالد كمال من كلية التربية في المركز الثاني، فيما حصلت الطالبة مي محمد محمد من كلية الطب البيطري على المركز الثالث.

من جانبه، مدير أوقاف مطروح، رئيس لجنة التحكيم، بالمستوى المتميز للطلاب المشاركين، مؤكدًا أن المسابقة كشفت عن مواهب قرآنية واعدة، مشيدًا بجهود الجامعة في تنظيم هذه الفعاليات التي تعزز القيم الدينية لدى الطلاب.

وفي ختام المسابقة، وجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير إلى جميع القائمين على تنظيمها، وعلى رأسهم هاني خميس، مسؤول الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، متمنيًا استمرار مثل هذه الفعاليات التي تعزز من القيم الدينية والأخلاقية لدى الطلاب.