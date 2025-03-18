رئيس نادي الرواد بالعاشر من رمضان يكرم فريق الجودو .. صور

كرم المهندس مدحت شهاب رئيس مجلس إدارة نادي الرواد الرياضي، بالعاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية ، مساء اليوم الثلاثاء، الجهاز الفني وفريق الجودو، لحصولهم علي بطولة الجمهورية، وتسليمهم شهادات تقدير ودروع تذكارية، وذلك علي المسرح الكبير.

حضر الإحتفالية كل من العميد دكتور إيهاب أبو زيد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو، كابتن أحمد خليفة رئيس لجنة الإنتشار للإتحاد المصري للجودو، والمهندس عمرو أشرف محجوب رئيس منطقة الشرقية للجودو، المهندس محمد الشرمة، المهندس محمد عبدالغفار أعضاء مجلس الإدارة ياسر صلاح المدير التنفيذي للنادي والكابتن محمود الكومي، رئيس قطاع النشاط الرياضي، الكابتن محمد نصر الله المدير الفني لفريق الجودو.

أشاد المهندس مدحت شهاب رئيس نادي الرواد الرياضي بما قدمته منظومة الفريق من أداء مميز وروح قتالية ساهمت في تحقيق الفوز وعدم خسارة أي مباراة خلال المواسم الأخيرة.



وقال خلال كلمته للاعبين إن لاعبي نادي الرواد اعتادو على توارث القيم والمبادئ من جيل لجيل، وأن من يعرف قيمة النادي الحقيقة يدرك أنه لا يوجد مجال للتشبع من البطولات، وأن المسئولية أصبحت مضاعفة للحفاظ على ما تحقق من إنجازات وكتابة المزيد من التاريخ.



وشدد شهاب على ضرورة التحلي بالشخصية الرياضية وروح الأبطال لحصد المزيد من الألقاب، وكذلك الإنجازات الفردية، من خلال التركيز الشديد وتجديد الطموحات لتمثيل النادي على أفضل ما يكون.

نادي الرواد يكرم فريق الجودو

IMG_3393

IMG_3385

IMG_3377

IMG_3377

IMG_3370

IMG_3373

IMG_3362