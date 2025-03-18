بعثة منتخب مصر تتوجه إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا في تصفيات كأس العالم

توجهت في التاسعه مساء اليوم الثلاثاء بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى المغرب لمواجهة منتخب إثيوبيا في الحادية عشر مساء يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ .

تضم بعثة منتخب مصر الأول ٢٤ لاعبا هم: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير، عبد العزيز البلعوطي ، محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، احمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفي محمد، وأسامة فيصل.

يرافق بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ، و يترأس البعثة حماده الشربيني عضو مجلس إدارة الاتحاد .