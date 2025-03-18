غياب 11 لاعبا عن قائمة المصري لمباراة زد في كأس مصر

تأكد غياب 11 لاعب عن قائمة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري لمباراته بالجولة الأولى من بطولة كأس مصر والتي تجمعه بنظيره فريق زد اف سي والمقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء غد الأربعاء على ستاد السويس الجديد ، حيث يغيب الثنائي أحمد عيد وخالد صبحي المنضمين لمعسكر منتخب مصر الوطني وكذلك المحترف البنيني أتدجيكو سامادو المنضم لمعسكر منتخب بلاده ، بالإضافة إلى الثنائي الشاب أحمد وهب وأحمد شرف المنضمين لمعسكر منتخب الشباب المقام حاليًا بدولة قطر.

فيما تضم قائمة المصابين كل من محمود حمادة وكريم بامبو وصلاح محسن وميدو جابر ومحمد هاشم ومصطفى أبو الخير والذين يعانون من إصابات متنوعة.