نائب محافظ المنوفية يشهد حفل ختام بطولة أولمبياد سيتي الرمضانية

أناب اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، نائبه محمد موسى حضور الحفل الختامي لبطولة أولمبياد سيتي الرمضانية 2025 والتي أقيمت بنادي سيتي كلوب بمدينة شبين الكوم، بحضور المهندس ياسر الرملي رئيس مجلس الإدارة ، الدكتور أيمن صلاح نائب رئيس مجلس الادارة، الكابتن أسامة عرابي ، عدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وفي أجواء رمضانية ، انطلقت فعاليات مجموعة من الألعاب الرياضية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً ووسط حضور جماهيري ، حيث تقام المباراة النهائية لكرة القدم بين فريق مجموعة شتلة للسياحة وفريق قرميش ، وكذا إقامة عدد من المباريات بألعاب كرة الطائرة بين فريقي بنها وشبين الكوم ، البادل تنس بين فرق شبين وطنطا – الشروق والعبور.

قام نائب المحافظ والحضور بتكريم أصحاب الفرق الفائزة وتسليمهم جوائز مالية ، مقدماً تهانيه القلبية للفرق الفائزة ومتمنياً لهم استمرار التوفيق في البطولات والمسابقات القادمة.



من جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للشباب في مختلف المجالات وكافة الأنشطة الرياضية بمراكز الشباب وتوفير سبل الدعم والرعاية للرياضين من أبناء المحافظة لصقل مهاراتهم .

وثمن الدور الرائد لنادى سيتي كلوب كأحد المنشآت الرياضية الهامة في الاهتمام بالناشئين ودعم المواهب الرياضية لاستثمارها وتوسيع قاعدة الممارسة والمنافسة الرياضية بين الشباب.

IMG-20250318-WA0173

IMG-20250318-WA0177

IMG-20250318-WA0179

IMG-20250318-WA0174