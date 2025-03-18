رئيس "القومى لثقافة الطفل" يكشف لـ "البوابة نيوز" استعدادات المركز للاحتفال بعيد الفطر

كشف الكاتب أحمد عبدالعليم، رئيس المركز القومى لثقافة الطفل، عن إستعدادات المركز للإحتفال بعيد الفطر، حيث يقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بما يتناسب مع اهتمامات الأطفال ويعزز وعيهم الثقافى.

وقال "عبدالعليم" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إن من بين الفعاليات العروض المسرحية والموسيقية والتى تتضمن تقديم مسرحيات للأطفال تحمل طابعًا احتفاليًا وتعليميًا، وحفلات غنائية تتضمن أغانى العيد والموسيقى التراثية المناسبة للأطفال.

وأضاف: "وورش فنية وإبداعية تتضمن ورش للرسم والتلوين تعبر عن أجواء العيد، ورش لتصميم بطاقات التهنئة بالعيد وصنع الديكورات الاحتفالية، وورش الأشغال اليدوية مثل صناعة الدمى أو الحرف الورقية، بالإضافة إلى عروض الأراجوز وعرائس الماريونيت، وعروض ترفيهية للأطفال تعكس أجواء العيد بروح فكاهية وتعليمية".

وإستكمل رئيس "القومى لثقافة الطفل": " كما يتضمن فعاليات عيد الفطر، مسابقات ثقافية وترفيهية فى المعلومات العامة تتعلق بالعيد والتراث، وألعاب حركية وترفيهية جماعية، وتوزيع والهدايا على الأطفال لتعزيز فرحة العيد لديهم، وفعاليات خاصة للأطفال من ذوى الإعاقة لضمان تكامل الاحتفال ومن بينها: تنظيم معارض لأعمال الأطفال التى تعكس فرحتهم بالعيد، عرض أفلام قصيرة أو رسوم متحركة ذات طابع احتفالى وقيم تعليمية".