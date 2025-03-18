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الثلاثاء 18 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المنتخب الوطني تحت 20 عامًا يلعب بالقميص الأحمر أمام قطر الأوليمبي

منتخب الشباب
منتخب الشباب
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أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر تحت 20 عاما أمام منتخب قطر الأوليمبي، المقرر لها الثامنة مساء غد الأربعاء بتوقيت القاهرة، في الجولة الأولى للبطولة الدولية الودية للمنتخبات الأولمبية بقطر، عن ارتداء المنتخب المصري القميص الأحمر والشورت والجورب الأسود، بينما يلعب منتخب قطر الاوليمبي بالطاقم الأبيض كاملا.

وأقيم الاجتماع الفني مساء اليوم الثلاثاء، وحضره من الجانب المصري حمادة أنور المدير الإداري، ياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وعلاء سعيد مدير المهمات.

وتقام المباراة باستاد عبد الله بن خليفة في الدوحة، ويشارك المنتخب المصري للشباب مع المنتخبات الأوليمبية لقطر، كرواتيا والإمارات في الفترة من 16 إلى 26 مارس الجاري، ضمن استعدادات منتخب مصر  للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها كوت ديفوار من 26 أبريل إلى 17 مايو المقبلين.

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