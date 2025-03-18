بعد غياب طويل.. كأس عاصمة مصر تشهد الظهور الأول للتونسي على معلول مع الأهلي

تشهد مباراة الأهلي وإنبي غدا الأربعاء في كأس الرابطة “كاس عاصمة مصر” الظهور الأول التونسي على معلول ظهير أيسر الفريق بعد غياب طويل، بسبب الإصابة ورفع اسمه من قائمة الأهلي في بداية الموسم.

وكان الأهلي قرر قيد علي معلول في قائمة الفريق في يناير الماضي بعد التعافي من الإصابة رغم تحفظ مارسيل كولر على قيد اللاعب.

كما تشهد أيضا عودة المغربي يحيى عطية الله بعد التعافي من الإصابة التي أبعدته عن صفوف الأهلي لمدة أكثر من شهرين

ويختتم الفريق الأول لكرة تدريباته غدا الأربعاء بقيادة سامي قمصان المدرب العام استعدادا لمواجهة إنبي غدا على ملعب السلام في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة “كأس عاصمة مصر” والمؤجلة من شهر ديسمبر الماضى بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثالثه بكأس عاصمة مصر مع أندية إنبي وطلائع الجيش وفاركو ويسعى للتتويج بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

وتشهد صفوف الأهلي في بطولة كأس الرابطة غياب اللاعبين الدوليين المتواجدين في معسكر المنتخب الوطني ضمن الأجندة الدولية وهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة ومحمد هاني ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا بالإضافة للفلسطيني وسام أبو علي.

ويعتمد الأهلي في مباراة إنبي بكأس عاصمة مصر على البدلاء لحسم موقفهم قبل نهاية الموسم، كما يقود الفريق فنيا سامي قمصان في ظل تواجد السويسري مارسيل كولر في إجازة بعد السفر إلى بلاده مستغلًا فترة التوقف الدولي عقب أزمة مباراة القمة 130 والانسحاب من مباراة الزمالك في الدوري الممتاز حيث يعود كولر عقب مباراة إنبي لقيادة تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 1 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولي .