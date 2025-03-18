محافظ الجيزة يبحث شكاوى وطلبات المواطنين في لقاء الثلاثاء

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، لقاء الثلاثاء الدوري مع المواطنين لبحث الشكاوى والطلبات المقدمة والعمل على حلها بشكل جذري ومباشر، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز آليات التواصل مع المواطنين بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

شهد اللقاء بحث الشكاوى والطلبات المقدمة من مواطني أحياء ومدن الهرم وجنوب الجيزة وكرداسة ومنشأة القناطر.

في بداية اللقاء، استمع محافظ الجيزة إلى طلب مقدم من أحد المواطنين المتضررين من قيام حي الهرم بإزالة سور نفذه الشاكي بالمخالفة للقانون، وذلك بعد ورود شكاوى من المواطنين المتضررين من غلق الشارع وإعاقة حركتهم.

كلف المحافظ بمتابعة موقف المخطط التفصيلي الجاري إعداده للمنطقة، بالإضافة إلى فحص موقف تراخيص العقارات المقامة بالمنطقة محل الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

كما شدد على حي الهرم بضرورة التصدي بكل حزم لمخالفات البناء وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

واطّلع المحافظ على شكوى مواطن من قاطني شارع سمير، المتفرع من شارع المحطة بحي جنوب الجيزة، يتضرر من قرار التنكيس الصادر للعقار الخاص به، ويلتمس إلغاءه، على الرغم من قيام الشاكي بالتقدم إلى لجنة التظلمات، التي انتهت إلى قبول التظلم شكلًا ورفضه موضوعًا، وتأييد القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

كما استمع إلى شكوى أحد المواطنين بمركز ومدينة كرداسة، يتضرر من وجود ورشة مخالفة تسبب إزعاجًا على مدار اليوم، بالإضافة إلى تجمع القمامة بشارع أبو السعود سعودي، مما يعيق الحركة المرورية.

ووجّه المحافظ رئيس مركز ومدينة كرداسة بمراجعة الموقف القانوني للورشة محل الشكوى، والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، ومدى استيفائها لاشتراطات السلامة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات.

وشدد على رئيس مركز كرداسة برفع المخلفات الموجودة بالشارع، ومتابعة الأمر لضمان عدم تكراره.

وبحث المحافظ شكوى مواطن من منطقة جرانة بشارع فريدة الشوباشي بكرداسة، يتضرر من قيام الجار الملاصق له بمخالفة تراخيص البناء والتعدي على سور الفيلا الخاصة به من الناحية القِبْلية.

واطّلع على الإجراءات المتخذة من خلال مركز ومدينة كرداسة، والتي تضمنت تحرير محضر أعمال مخالفة لعدم الالتزام بالرسومات الهندسية والمعمارية والإنشائية، بالإضافة إلى مخاطبة شركات المرافق بعدم توصيل الخدمات إلى العقار المخالف.

وشدد المحافظ على مركز ومدينة كرداسة بإزالة الأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر، تقدم أحد المواطنين بشكوى ضد مطعم بقرية جزاية، بسبب إلقائه المخلفات في الشارع، مما يسبب انبعاث روائح كريهة.

واطّلع المحافظ على تقرير مركز ومدينة منشأة القناطر، حيث تبين أن المطعم محل الشكوى حاصل على ترخيص منذ عام 1995، وتم إخطار صاحبه لاستيفاء بعض المستندات المطلوبة. كما قام مركز ومدينة منشأة القناطر بتحرير محضر مخالفة بيئية ضد مالك المطعم، لعدم التزامه بإلقاء مخلفات القمامة في المكان المخصص لها.

وبحث محافظ الجيزة عددًا من الشكاوى الأخرى المقدمة من المواطنين، والتي تم التعامل معها وحلها خلال اللقاء.

حضر اللقاء: إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، ومحمد نور الدين، السكرتير العام، ومحمد مرعي، السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وأيمن خليل، رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وسهير عويس، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وأحمد الغندور، مدير الشؤون القانونية بالمحافظة، إضافة إلى ممثلي المكتب الهندسي بالمحافظة، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن المعنية.