حمادة هلال يواجه ست الحسن في أحداث الحلقة الـ19 من مسلسل «المداح»

تمكن مسلسل «المداح» في جزئه الخامس، خلال الحلقة الـ19، من تصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرضها، حيث كانت مليئة بالأحداث المثيرة والتطورات السريعة في القصة، فالحلقة اجتذبت انتباه الجمهور بشكل كبير، مما دفعهم للبحث عن المسلسل عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

في الحلقة الـ19 من مسلسل المداح.. أسطورة العهد الجزء الخامس، شهدنا المواجهة الأولى بين صابر وست الحسن، ابنة إبليس الكبرى، فقد جاءت هذه المواجهة بعد أن قادته رؤياه إلى موقع غامض في وسط الصحراء، وكان هذا الحلم قد رآه أثناء زيارته لمقام سيدي أبوالحسن الشاذلي، حيث ظهرت له شجرة وحيدة في وسط الرمال. لم تكن هذه الشجرة مجرد خيال، بل كانت علامة تقوده إلى هذه اللحظة المصيرية، وهناك، يلتقي صابر وجه لوجه مع ست الحسن، التي تحاول التلاعب بعقله وإضعافه. لكن صابر يتمسك بإيمانه في مواجهة سحرها.

في تطور آخر، يتوجه حازم وزوج ناصرة إلى المكان الذي كانت تزوره ناصرة ليلًا. هناك، يكتشفان رسالة غامضة موجهة من الشيخ جاد إلى حفيده المختار، مما يزيد الأمور تعقيدًا ويثير العديد من التساؤلات حول ماضي العائلة.

أما الشيخ وفيق، فيتمكن من إقناع والدة صابر بالسفر إلى الحج. لكن المفاجأة كانت أنها لا تصل إلى وجهتها، بل تجد نفسها في صحراء قاحلة، حيث تُركت وحيدة بلا أي وسيلة للعودة. هذه الخطوة تكشف عن مخطط خبيث يستهدف صابر وعائلته.

كما شهدت الحلقة تمكن الملك الأحمر من خداع أحد الأشخاص واستدراجه إلى عالم الجن، حيث دفعه لتسليم روحه بالكامل. هذا يعزز سلطته ويشكل تهديدًا جديدًا على صابر.

وفي تصاعد للأحداث، تقع منال ضحية لمسّ من ست الحسن، حيث تبدأ الأخيرة في السيطرة عليها باستخدام السحر. هذا يثير الرعب بين أفراد العائلة ويؤذن بمواجهات أكثر شراسة بين صابر وقوى الشر المحيطة به. كما يرى صابر في منامه كابوسًا يتعلق بخادم ست الحسن وهو أمام قبر مكتوب عليه اسم عز صابر. يستيقظ صابر وهو مصدوم مما رآه في الحلم.

النجوم الجدد في الجزء الخامس:

من المفاجآت التي شهدها الجزء الخامس من المداح انضمام نجوم جدد مثل خالد الصاوي وغادة عادل، وهو ما أضاف تميزاً كبيراً للأحداث، حيث اعتاد المسلسل على مفاجأة جمهوره بوجود نجوم جدد في كل جزء من المسلسل، كما حدث في الأجزاء السابقة مع نجوم بحجم دياب، حمزة العيلي، و فتحي عبد الوهاب.

أبطال المسلسل:

يضم المداح 5 مجموعة من النجوم البارزين، أبرزهم حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، خالد الصاوي.