محافظ سوهاج يستقبل نائب وزير الصحة لمتابعة تطوير المنظومة الطبية

استقبل اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، خلال زيارته للمحافظة للمرور على الوحدات الصحية والمستشفيات التابعة للوزارة بنطاق المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج .

ورحب محافظ سوهاج بنائب وزير الصحة والوفد المرافق له، معربا عن سعادته بتلك الزيارة التي تعكس مدى اهتمام القيادة السياسية، ووزارة الصحة بتطوير المنظومة الطبية بسوهاج، والحرص على تقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية لأهالي المحافظة، مشيدا بجهود وزارة الصحة في التعاون مع المحافظة لتعزيز الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ خلال اللقاء أن تحسين الخدمات الصحية يأتي على رأس أولويات المحافظة، مشددًا على أهمية تضافر الجهود لتطوير الأداء داخل المستشفيات والوحدات الصحية لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن جولاته الميدانية ولقاءاته المستمرة مع المسئولين تأتي بهدف الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الصحي، والتأكد من تنفيذ الخطط الموضوعة لتحسين مستوى الخدمات.

وناقش اللقاء عددًا من الملفات المتعلقة بخطط العمل الصحية، بما في ذلك آليات تحسين الخدمات الطبية المقدمة ورصد أي قصور لمعالجته على الفور، والموقف التنفيذي لبعض مشروعات تطوير المستشفيات المركزية، وأشار المحافظ إلى حرصه على تقديم كل الدعم اللازم للقطاع الصحي لضمان توفير الرعاية الصحية بجودة عالية.