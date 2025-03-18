رئيس جامعة سوهاج يحيل عضو هيئة تدريس بكلية الزراعة للتحقيق وإيقافه عن العمل

أصدر الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، قراراً بإحالة الدكتور م.د.ع عضو هيئة تدريس بكلية الزراعة إلى التحقيق ووقفه عن العمل، بعد أن تلقي عدداً من الشكاوي من الطلاب لقيامه بتصرفات غير مسؤولة تجاه الطلاب والطالبات، بما يتنافى مع القيم والتقاليد الجامعية ويشكل إخلالًا بواجبات عضو هيئة التدريس، وعدم التزامه بالعمل على غرس القيم والتقاليد الجامعية الأصيلة فى نفوس الطلاب.

وبناءاً علي البيان الرسمي الذي أعلنه المركز الإعلامي للجامعة على صفحته على موقع التواصل الإجتماعى وهي الصفحة الرسمية الوحيدة المنوطة بأخبار الجامعة، بشأن مناشدة الطلاب بإرسال اي شكاوي متعلقه بهذا الأمر، فقد تلقي مكتب رئيس الجامعة عددًا من الشكاوي التي تدينه وبشكل رسمي، وبناءاً عليه اتخذت إدارة الجامعة إجراءات سريعة تجاه هذه الواقعة، حيث قرر الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة اتخاذ كافة الإجراءات التأديبية التى نص عليها قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته، فور ابلاغ رئيس الجامعة بالواقعة.

وتؤكد إدارة الجامعة على أنها لم ولن تتهاون فى مواجهة أى تصرف خارج عن التقاليد الجامعية وفقًا للإجراءات المُقررة قانونيًا، وذلك فى إطار حرصها على أداء رسالتها التربوية نحو أبنائها الطلاب داخل الجامعة وخارجها، كما تقدر إدارة الجامعة أن هذا التصرف لا يعدو أن يكون سوى تصرفًا فرديًا، صدر عن عضو هيئة تدريس غير مسئول ولا يعبر عن علاقة جموع أعضاء هيئة التدريس بأبنائهم من طلاب الجامعة.