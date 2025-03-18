الأوقاف تطلق مبادرة لتوزيع مائة ألف كرتونة غذائية على الأسر الأولى بالرعاية

أطلقت "وزارة الأوقاف" بالتعاون مع "مؤسسة مصر الخير" مبادرة ضخمة لتوزيع مائة ألف كرتونة غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز قيم التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك، وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على رسالة الأوقاف في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والمحافظات لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بكفاءة وشفافية.

وأكدت الوزارة أن عملية التوزيع تتم وفق قوائم الأسر المستحقة المسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا بطريقة منظمة وعادلة، كما يتم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع مديريات الأوقاف في مختلف المحافظات، لضمان توزيع المساعدات في المناطق الأكثر احتياجًا، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه قبل حلول عيد الفطر المبارك.

وأشاد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بالتعاون المثمر مع مؤسسة مصر الخير، والذي يعكس حرص الجانبين على توحيد الجهود من أجل تحقيق أقصى استفادة للفئات الأولى بالرعاية، قصد تخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم، خاصة خلال شهر رمضان الذي يعد شهر الخير والعطاء.

وأكد أن التعاون مع مصر الخير يمتد أيضًا إلى دعم وإقامة الخيمة الرمضانية التي توفر وجبات إفطار ساخنة يوميًا للأسر المحتاجة والمستحقين في مختلف المحافظات، وذلك في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز مفهوم التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، وإيصال المساعدات إلى مستحقيها بصورة تحفظ لهم كرامتهم وتعزز روح المشاركة المجتمعية.

FB_IMG_1742324399238

FB_IMG_1742324397264

FB_IMG_1742324395220

FB_IMG_1742324392578

FB_IMG_1742324390633

FB_IMG_1742324387739

FB_IMG_1742324385207

FB_IMG_1742324382966