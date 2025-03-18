التحالف الديمقراطي الاجتماعي يدين جرائم الاحتلال ويدعو الدول العربية إلى تحرك فاعل

أدان التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي هذا العدوان المستمر من قبل دولة الاحتلال، ومواصلتها لجرائم الإبادة والتطهير العرقي في غزة والضفة والقدس، بموافقة ومشاركة الإدارة الأمريكية، الساعية لتنفيذ مخططات ترامب، في ظل تواطؤ مجلس الأمن وصمته عن انتهاكات حكومة الاحتلال الفاشية لاتفاق وقف إطلاق النار، وعدم اتخاذ أي تحرك فاعل لإجبارها على الالتزام به، وصولًا إلى الوقف التام والشامل للحرب في قطاع غزة والضفة والقدس.

ودعا التحالف الديمقراطي الاجتماعي جامعة الدول العربية ودولها إلى التحرك الفوري واتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة، بما في ذلك وقف كافة أشكال التطبيع وفرض المقاطعة الشاملة على دولة الاحتلال، لإجبارها على وقف حرب الإبادة فورًا، والعودة إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بكافة بنوده، وكسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، والشروع الفوري في إعادة الإعمار في قطاع غزة والضفة الغربية.

كان التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي قد نشر بيانًا على صفحته الرسمية جاء فيه:

استيقظ العالم صباح اليوم على استمرار حكومة الاحتلال الصهيوني الفاشية في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بعد أن خرقت اتفاق وقف إطلاق النار، وتنصلت منه، ومنعت إدخال أي مواد إغاثية أو مخصصة لإعادة الإعمار بإغلاقها جميع المعابر. وذلك في إطار استخدامها للحصار والتجويع كأدوات في حربها لكسر إرادة وصمود الشعب الفلسطيني، وتنفيذ مخططات التهجير والتطهير العرقي، بهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم ووطنهم، الذي لا وطن لهم سواه.

وشدد البيان على أن استمرار الاحتلال في ارتكاب جرائم الحرب والمجازر الوحشية، والتي أدت حتى الآن إلى استشهاد وإصابة المئات من الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين، لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني أو مقاومته.

وجدد التحالف وقوفه الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية، وحقه في العودة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.