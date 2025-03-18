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الثلاثاء 18 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في عدد البوابة: بضوء أخضر أمريكي.. تل أبيب تواصل جرائمها

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 19 مارس 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
مصر والكويت تؤكدان متانة العلاقات بين البلدين
السيسي ومشعل يدينان الاعتداءات الإسرائيلية على غزة
بضوء أخضر أمريكي.. تل أبيب تواصل جرائمها
أمين عام الأمم المتحدة مصدوم ويدعو لاحترام وقف إطلاق النار
روسيا تؤكد قلقها إزاء تدهور الوضع
أبو الغيط يدين الغارات الإسرائيلية الوحشية على غزة
تركيا: مرحلة جديدة من سياسة الإبادة الجماعية الإسرائيلية
هولندا تطالب باحترام شروط وقف إطلاق النار
الصين تدعو جميع الأطراف إلى منع وقوع كارثة إنسانية

مصر السيسي غزة الامم المتحده الصين هولندا