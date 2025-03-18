المصري الديمقراطي يحتفي بالذكرى الـ14 للمؤتمر التأسيسي الأول للحزب

احتفى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمناسبة مرور أربعة عشر عامًا على المؤتمر التأسيسي الأول للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، صرّح المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب، بأن هذا الكيان وُلد من رحم ثورة يناير ليكون صوتًا للديمقراطية والعدالة الاجتماعية ودولة القانون.

وأوضح الأمين العام أن الحزب، منذ انطلاقه في 18 مارس 2011، واجه تحديات كبرى وعبر محطات مفصلية في تاريخ مصر السياسي، لكنه ظل ثابتًا على مبادئه، مستمرًا في النضال من أجل وطن يتسع للجميع.

وأضاف كامل: "تغيّرت الأوضاع وتبدّلت الظروف، لكن الحزب بقي وفيًا لرسالته، مناضلًا من أجل حرية الفكر والتعبير، وداعمًا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل المصريين. اليوم، ونحن نسترجع رحلتنا، نتذكر كل من ساهم في بناء هذا الحزب، سواء من استمر في الطريق أو من رحل، فلكل منهم دور لا يُنسى في مسيرتنا".

وتابع: "نؤمن أن الديمقراطية الحقيقية ليست مجرد شعار، بل ممارسة يومية تتطلب جهدًا وإيمانًا عميقًا. مستقبل مصر يستحق العمل المستمر، والتكاتف، والدفاع عن الحقوق والحريات مهما كلفنا الأمر".

واختتم تصريحه قائلًا: "في هذه الذكرى، نؤكد عهدنا مع أعضاء الحزب وأصدقائه وكل من يؤمن بالديمقراطية الاجتماعية، أن نظل صوتًا للحق، ومنبرًا للأمل، ورافدًا للتغيير الحقيقي. كل عام وأحرار مصر بخير، ودمتم ديمقراطيين اجتماعيين.