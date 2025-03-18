مسلسل حكيم باشا الحلقة 18.. مصطفى شعبان يستمع إلى نصائح والده

شهدت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل «حكيم باشا» للنجم مصطفى شعبان وآخرين، على العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة «cbc» العامة، هذا بالتزامن مع عرضها حصرياً عبر منصة Watch it الأصلية فى تمام الساعة 7:15 مساءً لكل منهما بتوقيت القاهرة، ثم أن يتم عرضها لاحقاً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، فى تمام الساعة 9:30 مساءً، وتتوالى إعادة مواعيد بث عرضها في توقيتات زمنية مختلفة عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وبدأت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "حكيم باشا"، على تهديد "بحر- محمد نجاتي" ل "عوف- أحمد بسيم" بعد رفضه قتل "ياسين- ميدو عادل"، حيث قال له إذا رفضت قتل "ياسين- ميدو عادل" سوف يبحث شخص آخر ليقتلهما هما الإثنين سويا، فوافق "عوف- أحمد بسيم" وأخذ منه المسدس.

وكما جاء ضمن أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "حكيم باشا"، حديث "غزل- دينا فؤاد" مع "برنسه- سهر الصايغ"، والتي قالت لها أنها لا تريد ترك المال وحق ابنها، ولكن "برنسه- سهر الصايغ" قالت لها أن كبيرهم "حكيم- مصطفى شعبان" هو الذي قال أنه لا يريد المال.

وكما جاء أيضًا ضمن أحداث الحلقة، نصائح والد "حكيم- مصطفى شعبان" له "رضوان الباشا- أحمد صادق"، بأنه لا يتراجع في قرار ترك المال، وأنه كان دائما يدعي له بأن يبتعد عن الشر والمال الحرام.

وانتهت الحلقة على دخول "متعب- فتوح أحمد" غرفته وجد ابنه "بخيت- سيد التيتي" منتظره وقال له أن نهاية "حكيم- مصطفى شعبان" تقترب وسوف يصبح والده هو الكبير.

وجدير بالذكر بأن مسلسل «حكيم باشا»، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشاركه في بطولتة كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلي رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، سيد التيتي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.