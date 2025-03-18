كأس عاصمة مصر.. تشكيل فريق البنك الأهلي في مواجهة غزل المحلة

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق فى مواجهة غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس عاصمة مصر (كأس رابطة الأندية المحترفة).

وجاء التشكيل على النحو التالى

حراسة المرمى :محمد أبو جبل

خط الدفاع :أمير مدحت، محمد عبد الغنى، خالد عبد الشافى، بوبكر كيتا

خط الوسط :سيرجى اكا، احمد سعيد، مصطفى طارق مصطفى، مصطفى عبد الرحيم، سيد نيمار

خط الهجوم :جريندو

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى

احمد صبحى، محمد فتحى، محمود الجزار، احمد ريان، محمد ابراهيم، احمد مدبولى، محمد بسيونى، داو سيريل، حسن احمد