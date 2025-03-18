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الثلاثاء 18 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ مطروح يوزع 28 كرسيا كهربائيا ومتحركا على ذوي الاحتياجات الخاصة.. صور

بتوزيع 28 كرسيا كهربائيا
بتوزيع 28 كرسيا كهربائيا ومتحرك
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قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، بتوزيع 28 كرسي كهربائي ومتحرك وأربطة ومبالغ مالية على عدد من ذوي الهمم خلال حفل الإفطار الذى نظمته مؤسسة حياة كريمة بمطروح، بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام، والدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس عبد الجليل خيرت منسق مؤسسة حياة كريمة بمطروح، ومحمد أنور مدير عام السياحة، ورجاء سالم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وعدد من مديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة وذلك بقاعة مركز كليوباترا الترفيهي بمطروح. 

أشاد محافظ مطروح بجهود المشاركة المجتمعية والتكافل الاجتماعى لفرع مؤسسة حياة كريمة بمطروح، مع الحرص على الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا بجميع المناطق بالمحافظة، وخاصة مبادرات المشاركة المجتمعية خلال شهر رمضان الكريم، حيث تم التعاون مع أكثر من جهة منها المجلس القومي للمراة لتوزيع ٧٥٠٠ وجبه إفطار صائم 
والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتوزيع ١٤٠٠٠ وجبه إفطار صائم على جميع مراكز محافظة مطروح ضمن مبادرة مؤسسة حياة كريمة سبيل رمضان ٢٠٢٥، كما تم توزيع ٤ آلاف صندوق حماية اجتماعية على الأسر الأكثر احتياجا في مراكز المحافظة؛ وذلك ضمن خطة المرحلة الأولى من مبادرة وصل الخير ٢٠٢٥، بالإضافة إلى حفل الإفطار و توزيع ٢٨ كرسيا متحركا “عادي، متحرك، أربطة”. 
كما شهد حفل الإفطار عدد من الفعاليات الفنية والاستعراضية. 
 

بتوزيع 28 كرسيا كهربائيا ومتحرك

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