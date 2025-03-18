كأس عاصمة مصر.. تشكيل غزل المحلة لمواجهة البنك الأهلي

أعلن القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به البنك الأهلي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر (كأس رابطة الأندية المحترفة).

يحل فريق غزل المحلة، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره البنك الأهلي بملعب استاد القاهرة الدولي، في لقاء ينطلق في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

شهدت تشكيل غزل المحلة أمام البنك الأهلي تغييرات بالجملة من جانب بابافاسيليو، الذي قرر منح فرصة للعناصر البديلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

يحتل غزل المحلة وصافة جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات كأس عاصمة مصر برصيد 3 نقاط، بينما يأتي البنك الأهلي في الصدارة بنفس عدد النقاط.

تشكيل غزل المحلة ضد البنك الأهلي

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: عبدالرحمن صميدة - أحمد ياسين - أسامة النجار

خط الوسط: حميدو فتاو - أحمد فوزي - محمود مجدي - خالد الإخميمي

وفي الهجوم: إبراهيم حسن - محمود صلاح - عاطف الحكيم.