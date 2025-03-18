محافظ السويس يكرم البتيتي الفائز بذهبية بطولة مصر الدولية للكاراتيه

كرم اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس اليوم الكابتن مصطفي البتيتي بمنحه ميدالية المحافظة وشهادة تقدير لتحقيقه إنجازًا عالميًا والفوز بالميدالية الذهبية – كاتا رواد والميدالية الذهبية – كومتيه رواد في بطولة مصر الدولية في الكاراتية والتي أقيمت في استاد القاهرة يومي 21 و22 فبراير 2025، بمشاركة 10 دول، منها الولايات المتحدة الأمريكية، إنجلترا، فرنسا، رومانيا، بولندا، إيطاليا، جنوب أفريقيا، سريلانكا، ليبيا، ومصر، إلى جانب العديد من الدول الأخرى .

في اللقاء أعرب محافظ السويس عن سعادته بهذا الفوز في هذه البطولة التي شاركت فيها دول أجنبية وعالمية. مؤكدا علي اهمية بذل جهد أكبر من اجل رفع اسم السويس خفاقا في المحافل الرياضية المحلية والدولية.