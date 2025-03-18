فريق التوعية الصحية يُنظم فعاليات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة بالسويس

نظم فريق التوعية الصحية والمبادرات بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، فاعليات للكشف المبكر والتوعية الصحية بالأمراض المزمنة والأورام السرطانية، بديوان عام محافظة السويس تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد السُبكي ،رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بتكثيف الفاعليات ضمن حملة الهيئة العامة للرعاية الصحية رمضان بصحة لكل العيلة .

وقال بيان صادر من المكتب الاعلامي للهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس ، أن الفاعلية شهدت والتي أقيمت علي مدار يومين بديوان عام محافظة السويس بالتعاون مع وحدة السكان بالمحافظة ،إقبالاً كثيفاً علي خدماتها ،حيث عبر العاملين المتلقين لخدمات الحملة عن إشادتهم بخدمات الكشف المبكر والتي تشهد تقديم خدمات فحص السكر التراكمي والدهون والاعتلال الكلوي ،إضافة إلي خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي للسيدات و سرطان القولون و الرئه و البروستاتا وعنق الرحم ،وتقديم التوعية الصحية.

وأكد الدكتور أحمد شفيق ،مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس، تواصل جهود تنفيذ حملة رمضان بصحة لكل العيلة ، بجميع أرجاء المحافظة ، لافتاً لأنه يجري الاستعداد للدفع بعيادة متنقلة خلال الفترة من 19 إلي 21 مارس الجاري .

واستعرض مدير عام فرع السويس ،خطة تحرك العيادة المتنقلة والتي تستمر 3 أيام ،موضحا أن اليوم الأول يتم الدفع بالعيادة المتنقلة صباحاً بميدان الإسعاف بالموشي ومساء بجوار الجامع الكبير بالسلام 1 ، ويتم الدفع في ثاني أيام القافله صباحاً بميدان أنور السادات ، ومساء بجوار مسجد حمزة بن عبد المطلب بمدينة الصباح ، و ختام القافلة المتنقلة فعالياتها في ثالث أيامها 21 مارس بميدان الخضر بحي السويس صباحاً ، وبمدينة السادات بحي الأربعين مساءاً .

يتم تنفيذ حملة رمضان بصحة لكل العيلة بالتعاون مع إدارتي الرعاية الأولية و رضاء المنتفعين وبمشاركة فرق متميزة من وحدات ومراكز طب الأسرة.



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