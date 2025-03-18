وزير الرياضة: الأهلي والزمالك مؤسسات ملك الشعب المصري

أوضح أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كواليس أزمة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك والذي كان مقررًا له 11 مارس الجاري.

وقال صبحي، خلال لقائه عبر راديو “أون سبورت” ببرنامج الوش التاني تقديم أحمد شوبير: "أن مجالس إدارات الزمالك والأهلي واتحاد الكرة هى مجالس متطوعة ولسنا ضد أحد ولكن الوزارة تمثل الدولة".

وأضاف وزير الشباب: “الأهلي والزمالك مؤسسات ملك الشعب المصري، والدولة تمتلك جزءًا فيما يحدث اذا تحول الأمر لحالة اجتماعية”.

وتابع “المشكلة الأخيرة فيما يخص لقاء الزمالك والأهلي، عندنا 3 مؤسسات، هناك رابطة الأندية ودورها إدارة الدوري وعندنا اتحاد الكرة ودوره تنظيم المسابقة وهو صاحب الحق في إدارة الكرة الذي يملك كل شىء يخص كرة القدم في مصر من الاتحاد الدولي”.

وأردف: “حصلت مشكلة والأهلي اعترض ونادي الزمالك اعترض الموسم الماضي على مشكلة المؤجلات وحصل عدم توافق مع الرابطة وكان من المفترض أن الرابطة كانت تسهل حل هذه المشكلات، الزمالك تحمل قراره الموسم الماضي وطبقت عليه اللائحة والعقوبات، والأهلي الموسم ده يتحمل قراره والوزارة ليس لها علاقة".

واستطرد “تدخلي جاء بسبب أن الرابطة أرسلت لاتحاد الكرة في 9 مارس تطلب حكامًا أجانب، بينما اتحاد الكرة لوائحه تسمح بالموافقة أو بالرفض وسط زيارات رسمية من مسئولين مثل جياني انفانتينو”.

وواصل: “لكنى تدخلت بالتواصل مع الجانب السعودي بعد أن أصبحت الأزمة خارج المؤسسات، ووصول الحكام كان لن يحدث قبل الساعة الثانية عشر، العام الماضي رفض الأهلي تأجيل القمه وقال أنه ذاهب للملعب، والآن، فعل الزمالك مثله”.

