السيسي وملك البحرين يؤكدان ضرورة الالتزام بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة

أكد الرئيس السيسي، وملك البحرين، على ضرورة الالتزام الكامل بقرارات القمة العربية غير العادية التي استضافتها القاهرة مؤخراً، وخاصة الخطة العربية لإعادة إعمار غزة.



وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية، والتصعيد الجاري في قطاع غزة، حيث أدان الرئيس وجلالة ملك البحرين الضربات الجوية على القطاع، والتي خلفت مئات القتلى والجرحى من المدنيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وشددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، مطالبين باضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته لحماية أهالي قطاع غزة الأبرياء من العدوان الغاشم الذي يتعرضون له.