وزير الرياضة يرد على طلب استضافة مصر مباريات كأس العالم 2034

رد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تصريح هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن طلبه لاستضافة إحدى مجموعات كأس العالم 2034.



وقال وزير الرياضة عبر راديو أون سبورت: "تصريح أبوريدة بشأن استضافة إحدى مجموعات كأس العالم 2034 بالنسبة لي أنا أتحفظ حاليًا على هذا الأمر بدوري السياسي حتى نرى الموقف".



وأضاف صبحي: "عندما صرح أبوريدة بهذا التصريح وهو عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي بالتأكيد هو لديه معتقد وتفكير معين، نحن نتمنى أن يحدث ولكن لدينا أشقاء في السعودية يجب أن يكون هناك حديث معهم، دعونا نرى ماذا سيحدث".



واستكمل وزير الرياضة: "نحن نحلم بتنظيم الأولمبياد وهذا ليس وهما، نفكر في استضافة الأولمبياد 2036 أو 2040، وبالنسبة لكأس العالم سنفكر فيما بعد نسخة 2034".



وكان أبو ريدة قال في تصريحات سابقة خلال الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم: "نطمح أن يمنحنا إنفانتينو في مئويتنا كأفارقة ومصريين شرف استضافة إحدى مجموعات مونديال 2034".