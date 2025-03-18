رئيس جامعة قناة السويس لـ "البوابة نيوز": نرعى طلابنا من ذوي الهمم منذ أول يوم دراسي وحتى تخرجهم

الثلاثاء 18/مارس/2025 - 08:07 م

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن القيادة السياسية تولي ملف التعليم والبحث العلمي أهمية قصوى، وتعي جيدًا أن بناء العقول من أهم دعائم بناء الأمم وتقدُّمها وريادتها.

وأضاف "مندور"، في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن جامعة قناة السويس تسعى دائما للريادة والتميز من خلال إضافة كليات وتخصصات جديدة تنفرد بها، وتؤهل خريجيها تأهيلًا كاملًا للالتحاق بسوق العمل، لافتًا إلى أن الدولة تبذل جهودًا عظيمة في خدمة ذوي الهِمم وتأهيلهم، وأن جماعة قناة السويس تضع هذا الملف على رأس أولوياتها، وتوفر لذوي الهمم كل ما يمكنهم من تحصيل علومهم والتفوق والتميز بين أقرانهم.

الزميل نصر عبده في حواره مع رئيس جامعة قناة السويس

وقال "مندور": الجامعة ترعى الأبطال من ذوي الهمم منذ دخولهم من باب الجامعة، من خلال توفير وسائل نقل تنقلهم إلى كلياتهم واستخراج وإنهاء جميع الأوراق الخاصة بهم في أسرع وقت، والإعفاء من الرسوم الدراسية ورسوم الإقامة في المدينة الجامعية، علاوةعلى توفير قاعات مجهزة بأحدث التقنيات مثل الشاشات التفاعلية، بالإضافة إلى متابعة دقيقة من قبل عمداء الكليات لتيسير كل ما يخصهم، لتشجيعهم ودعمهم وإعطائهم حقهم علينا كآباء لهم.

ووجه رئيس جامعة قناة السويس، التحية لأولياء أمور الطلاب من ذوي الهمم، الذين يرعون هؤلاء الأبطال، قائلا: "تخيل أن هناك شخصًا يكافح مع أبنائه من ذوي الهِمَم ليحققوا النجاح ويثبتوا أنهم قادرون على التميز، فواجب علينا جميعًا أن نساعده وندعمه بكل ما نملك"، معربًا عن امتنانه لكل أب وأم يعملون من أجل تربية أبنائهم، ويضحون ويكافحون من أجل أن تكون لهم مكانة مميزة في المجتمع.

وأضاف رئيس جامعة قناة السويس، أن توجيهات الرئيس السيسي دائمًا واضحة، بضرورة دمج ذوي الهمم في المجتمع ودعمهم وتوفير كل سبل النجاح والتميز لهم، وتنمية مهاراتهم، مشيرًا إلى أن جامعة قناة السويس تهدف إلى دمج ورعاية ذوي الهمم في أكاديميًا، وتقديم كافة الخدمات التي تسهم في تسهيل مشوارهم التعليمي، من خلال الكثير والكثير من الإجراءات التي ساعدتهم بالفعل على التميز والتفوق، لافتًا إلى أن هناك الكثير من النماذج التي توقفت داخل جامعة قناة السويس، وتم تعيينهم ضمن أعضاء هيئة التدريس بعد تفوقهم ودعم الجامعة لهم.

واستطرد "مندور": "انتهينا العام الماضي من المركز الجامعي الخاص بذوي الهمم، وتم تجهيز قاعتين كبيرتين لتوفير بيئة تعليمية مُريحة لهم، ونعمل على تجهيز جميع القاعات بكل الإمكانيات لتلبية احتياجاتهم.

وشدد الدكتور ناصر مندور، على أن الجامعة ستظل حريصة على تقديم جميع التسهيلات والدعم لذوي الهمم حتى يتمكنوا من تحقيق كل ما يتمنونه قائلًا: "لا نبخل عليهم بأي شيء .. فهذا حقهم علينا".