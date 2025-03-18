الحلقة 18 من “وتقابل حبيب”.. نيكول سابا تنقذ ياسمين عبد العزيز من الفضيحة

بدأت الحلقة 18 من مسلسل “وتقابل حبيب” بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنانة نيكول سابا وعدد كبير من النجوم، بالمشهد المنتظر من الحلقة السابقة والتي تكشف هل سيتم ضبط كريم فهمي عند ياسمين عبد العزيز؟.



كانت البداية بوصول نيكول سابا "رقية" لاستراحة ياسمين عبد العزيز "ليل" بينما يحاول خالد سليم "يوسف" اقتحام الاستراحة في الوقت الذي دب فيه الرعب داخل قلب ليل وفارس المتواجد بالداخل خوفا من الفضيحة، لكن وصول "رقية" عطل الأمر ووجد يوسف نفسه في موقف صعب أمام رقية التي أحرجته وهددت ليل أيضا من وراء الباب المغلق.



بعد عودة رقية ويوسف إلى منزلهم يتشاجروا بسبب الموقف الأخير بينما يوبخها يوسف بسبب سفرها إلى روما دون علمه لتقول له أنها كانت في روما لعمل فحوصات طبية لشكها في إصابتها بالسرطان وقابلت أحد الأطباء صديق لها منذ الطفولة وأنها اطمأنت من خلوها من المرض، لتكشف الحلقة عن إرسالها رسالة صوتية لأحد الأشخاص تقول فيها إن يوسف يبدو عليه تقبل الأمر.



تجتمع رقية مع إجلال وعبد العزيز أبو العزم من أجل الخلافات بينها وبين يوسف لتنشب مشاجرة بينهم بعد تهديدها للعائلة كما هددت عائلة أبو العزم رقية أيضا لأن كرامة ابنهم فوق كل شيء.

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وأنوشكا وصلاح عبد الله ومحمود ياسين وإنجي كيوان ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري.