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الثلاثاء 18 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خالد بيبو لحبر سري: قلة الخبرة في منصب مدير الكرة بالأهلي لم تكن السبب في رحيلي

خالد بيبو
خالد بيبو
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قال خالد بيبو، نجم النادي الأهلي السابق ومدير الكرة السابق بالفريق، إن قلة الخبرة في منصب مدير الكرة لم تكن سبب رحيله، وأي تجربة تُقيَّم بنتائجها، وعند النظر إلى الموسم الذي كان بمنصب مدير الكرة بالأهلي، حقق الفريق 4 بطولات، منها دوري أبطال إفريقيا بدون أي هزيمة.

وأضاف بيبو، خلال لقائه ببرنامج “حبر سري”، عبر فضائية “القاهرة والناس”، أن المقارنة بينه وبين الكابتن سيد عبدالحفيظ في منصب مدير الكرة بالنادي الاهلي غير منصفة، موضحا أن هناك فارقا كبيرا في الخبرات بينهما.

وأكد نجم النادي الأهلي السابق ومدير الكرة السابق بالفريق، أن الكابتن سيد قضى فترة طويلة في المنصب، تعلم خلالها الكثير، وصحح أخطاءه، مشيرا إلى أنه لا يمكن مقارنة أي شخص به إلا بعد 10 سنوات من العمل في نفس المنصب كمدير الكرة بالأهلي.

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