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الثلاثاء 18 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

نقيب الأطباء: نسعى لخروج قانون المسئولية الطبية بما يليق بأطباء مصر.. فيديو

الدكتور أسامة عبدالحى
الدكتور أسامة عبدالحى نقيب الأطباء فى حديثه ل"البوابة نيوز"
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قال الدكتور أسامة عبد الحى نقيب الأطباء، إن الاحتفال بيوم الطبيب، يعد عرسآ نحتفل به فى تقليد سنوى، والذى سيتم في شهر مايو المقبل، بحضور ورعاية فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى .

 وأوضح نقيب أطباء مصر، فى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز» ، على هامش احتفالية الهيئة العامة للرعاية الصحية، بيوم الطبيب المصرى 2025 ، أن النقابة تعمل على تحسين أحوال الأطباء فى العمل ، مؤكدا سعى النقابة من أجل خروج قانون المسئولية الطبية بما يليق بأطباء مصر .

أكد أسامة عبدالحى ، أن الدولة المصرية تقف خلف القطاع الصحى بكل قوة وتابع : ملتزمون أمام الأطباء بالدفاع عن الأطباء والمريض وقال : بدعم الدولة سنواجة كل الصعاب .

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