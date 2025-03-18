دفاع النواب: استمرار العدوان على غزة كارثة إنسانية يتحملها المجتمع الدولى

أدان النائب اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، بأشد العبارات، العمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة على قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد المئات وإصابة العشرات من المدنيين، أغلبهم من النساء والأطفال، موضحًا أنّ تلك الهجوم العدائي، سينتج عنه كارثة إنسانية تهدد حياة الأشقاء الفلسطينيين.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن التصعيد العسكري الإسرائيلي ينذر بتداعيات أكثر خطورة على استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن استمرار تلك العمليات العسكرية ضد أهالي غزة وزيادة وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية تزيد من مخاطر تُفجر الأوضاع في شتى أراضي فلسطين المُحتلة.

وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنّ تلك الممارسات في حق المدنيين بغزة تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والإنساني، مشددًا على حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإنهاء إسرائيل لأعمالها العدائية، وتمكين أهالي القطاع من الحصول على المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل آمن ودون عوائق، وخلق أفق سياسي للقضية الفلسطينية، بما يُمكّن من تنفيذ حل الدولتين، بجانب ضرورة توفير الحماية لهم بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ونوه النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ، بأنّ معاناة الشعب الفلسطيني على مدار العقود الماضية لن تتوقف سوى بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس، مطالباً المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية فوراً والعودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار من أجل إنجاز اتفاق شامل يقضي بتبادل الأسرى ووقف الحرب بشكل نهائي.

وشدد النائب اللواء أحمد العوضي، علي أهمية ما يلي: أولا الوقف الفوري للقتل والعنف والدمار الإسرائيلي، ثانيا : أهمية حماية المدنيين الفلسطينيين من آلة الحرب الإسرائيلية الجائرة: ثالثاً : أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوضع حد للجرائم الإسرائيلية رابعاً: أهمية إنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن مسؤولية هذا العمل الإجرامي يتحملها المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان ومجلس الأمن وكل من يساند الإحتلال في الاستمرار في توسيع رقعه الصراع واستخدام آلياته في قتل الابرياء العزل.