حسام موافي يحذر من صوم مرضى السكر في هذه الحالة

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، من صوم مرضى السكر، الذين يأخذون أدوية الأنسولين، معلقا: منتهى الخطورة.. "لو السكر وقع غيبوبة في الحال لأن المخ يحتاج سكريات برقم غير عادي".

وتابع الدكتور حسام موافي، خلال تقديم برنامج ربي زدني علما المذاع على قناة صدى البلد، أن مريض السكر يحتاج إلى كميات أوكسجين زائدة، موضحا أن نقص الأوكسجين يوقف القلب، وزيادة ثاني أوكسيد الكربون تسبب دوار.

وذكر أن رئة الإنسان هدفها إدخال الأوكسجين، وإخراج ثاني أوكسيد الكربون، ويرتفع ثاني أوكسيد الكربون، عندما تكون الرئة متلفة، موضحا أن خطر نقص الأوكسجين قد ينتج عنه توقف فوري للقلب.

وأردف: الحالة الطبية هي التي تحكم عن الإنسان وليس السن، الإنسان الي يتعرض لموت جزع المخ، هو متوفي ولكن لا يمكن إغلاق جهاز التنفس عليه إلا بموافقة الأزهر الشريف، والنيابة العامة".



