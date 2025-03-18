حسام موافي يوضح الفرق بين الغيبوبة وموت جزع المخ.. فيديو

وجه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، نصيحة للأطباء، بضرورة التأكد من حالات الغيبوبة وموت جزع المخ، مضيفا أن الفرق بينهما في مظاهر معينة، يتبعها الطبيب للتأكد.

وتابع الدكتور حسام موافي، خلال تقديم برنامج ربي زدني علما المذاع على قناة صدى البلد، أنه عند التأكد من أن المريض مصاب بموت جزع المخ في دولة السعودية، يتم فصل جهاز التنفس عليه بشكل فوري، معلقا: مصر لا تنفذ ذلك القرار إلا بموافقة النيابة العامة والأزهر.

وأوضح أن تشخيص موت جزع المخ، من وجهة نظره أن نحضر 5 أطباء يبلغون من العمر فوق الـ 60 عاما، ويسجلوا تقرير بحالة المريض المشتبه، وفي حالة أن الخمس تقارير واحدة، يكون المريض مصاب بموت جزع المخ.

وأردف: يكون هناك مؤتمر به مسئولين بالقضاء والأزهر، وهم من يقرروا فصل جهاز التنفس عن المريض المصاب بموت جزع المخ".