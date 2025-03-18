العميد يقرر منح لاعبي المنتخب راحة من التدريبات فور وصول البعثة إلى المغرب

قرر حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الاول لكرة القدم، منح اللاعبين راحة فور وصول البعثة الي المغرب استعدادا لمواجهة منتخب إثيوبيا.



وجاء قرار العميد بخوض راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة، لعدم إجهاد اللاعبين خاصة أننا في شهر رمضان الكريم واللاعبين تصوم عدد ساعات طويلة.

وكلف مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني ابو ريدة ، حماده الشربيني عضو مجلس الإدارة لرئاسة بعثة منتخب مصر الاول لكرة القدم في رحلته الي المغرب لمواجهة منتخب إثيوبيا في الحادية عشر مساء الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

وتتوجه بعثة منتخب مصر في الثامنة مساء اليوم إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا .