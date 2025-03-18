جامعة الفيوم تعلن نتائج اجتماع مجلس إدارة وحدة رصد ودراسة المشكلات المجتمعية

تحت رعاية أ.د ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، انعقد مجلس إدارة وحدة رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة، برئاسة أ.د عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة الوحدة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة: أ.د عرفة صبري نائب رئيس الجامعة لشؤن الدراسات العليا والبحوث، وأ.د شريف محمد صبري العطار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سامي التوني نائب محافظ الفيوم، وأ.د أحمد حسني إبراهيم عميد كلية الخدمة الاجتماعية، وأ.د محمد حلمي خفاجي القائم بأعمال عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وأ.د سمية السيد جودة القائم بأعمال عميد كلية العلوم، وأ.د سمير سيف اليزل أستاذ متفرغ بقسم البساتين بكلية الزراعة، والدكتورة بسمة عبد اللطيف أمين مدير الوحدة، والدكتورحسام شعبان زايد رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالفيوم، وأ. عصام أبو القاسم عزب نائب رئيس جمعية مستثمري منطقة كوم أوشيم، وأ. غادة مصطفى صديق مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأ. عبد الناصر بكري مدير إدارة متابعة وتقييم المراكز ذات الطابع الخاص، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق ١٨/ ٣/ ٢٠٢٥م.

وقد تمت مناقشة الموضوعات المُدرجة بجدول الأعمال، حيث تمت الموافقة على عقد الوحدة لثلاث دورات تدريبية تتمحور حول التوعية بالاشتراطات البيئية للمصانع، التأهيل للحصول على الرخصة البيضاء، ومعايير الأمن والسلامة المهنية، كما تمت الموافقة على مشاركة الوحدة في القوافل المجتمعية التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ لرصد مشكلات المجتمع المحلي وإعداد الدراسات العلمية لوضع حلول وآليات إجرائية لها، وتمت التوصية بتشكيل لجنة تنفيذية مكونة من مجموعة خبراء في مختلف التخصصات العلمية بالجامعة.