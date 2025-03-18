إلهام شاهين في حوار خاص لـ"البوابة نيوز": شخصية اعتماد في "سيد الناس" معقدة نفسيًا ولم أتخوف من تقديمها

نجحت الفنانة إلهام شاهين خلال مسيرتها الفنية في أن تجذب أنظار الجمهور بفضل موهبتها الفنية الكبيرة وتنوع أدوارها، حيث قدمت خلال مسيرتها الفنية العديد من الشخصيات المتنوعة والتي تميزت خلالها وجعلتها واحدة من أبرز نجمات الفن في مصر والوطن العربي.

وفي حوار خاص لـ"البوابة"، تحدثت الفنانة إلهام شاهين عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل "سيد الناس" الذي يعرض في السباق الرمضاني الحالي، وتقدم من خلاله شخصية "اعتماد الهواري" زوجة والد عمرو سعد، وكيف استعدت للشخصية، حيث تحمل الشخصية العديد من التفاصيل الغريبة والمثيرة والتي لم تقدمها من قبل، وإلى نص الحوار.



* ما الذي جذبك إلى المشاركة في مسلسل "سيد الناس".. وكيف استعديتي لشخصية اعتماد؟

الذي جذبني إلى المشاركة في مسلسل "سيد الناس" هو الورق حيث أن السيناريو مكتوب بشكل جيد، كما أن شخصية اعتماد الهواري التي أقدمها خلال أحداث المسلسل جذبتني بشدة، حيث أنها شخصية غريبة ومركبة وغير تقليدية، فهي لا تشبه غيرها من الشخصيات الشعبية العادية، وأنا أعتبر شخصية اعتماد مريضة نفسيًا ومعقدة نفسيًا، وذلك لأنها خلال حياتها لم يحبها أحد وزوجها كان يعاملها بشكل سئ للغاية وكان يعرف عليها العديد من النساء وتزوج عليها وأجبرها على تربية ابن ليس ابنها وهي لا تعرف والدته، وهو ما جعل شخصية اعتماد تشعر أنها تعيش بلا كرامة، وهذا الأمر جعل لديها عداء مع الجميع، لأنها تزوجت في سن صغير ولا تعرف أي شئ سوى عائلتها وهذه الحياة، ولذلك نجد شخصيتها دائمًا هجومية وصوتها عالي، وتدخل في شجار دائم على أي شئ، وأي خطأ صغير تجعل منه مشكلة كبيرة، وهي شخصية أوفر في ردود أفعالها، وبالطبع كل هذه التفاصيل في شخصية "اعتماد" لفتت نظري لأنها شخصية جديدة وغير تقليدية، وأنا لم أقدم مثل هذا الدور من قبل، وهو ما حمسني إلى المشاركة في مسلسل "سيد الناس".

* شخصية اعتماد في مسلسل "سيد الناس" شخصية شريرة.. فهل تخوفتي من تقديم الشخصية؟

الحمد لله ردود أفعال الجمهور على شخصية اعتماد الهواري بعد عرض الحلقات الأولى من المسلسل كانت رائعة، وعن تقديمي لشخصية شريرة فأنا لم أتخوف من تقديم شخصية اعتماد، حيث أنني أري أن الممثل يجب أن يقدم كافة الشخصيات سواء كانت الشخصية طيبة أو شريرة، وأنا لا أحب أن يتم حصري في نوعية واحدة من الشخصيات، وأحب دائما أن افاجئ الجمهور بأدوار مختلفة وغير متوقعة، وآخر دور قدمته قبل مسلسل "سيد الناس" كانت شخصية طيبة جدًا في مسلسل "ألفريدو" والجمهور تعاطف مع الشخصية بشدة وأحبها، وشخصية اعتماد الهواري على النقيض تمامًا من هذه الشخصية، فالجمهور غاضب من الشخصية بسبب شرها، وهذا أمر جيد أن أقدم شخصية مختلفة على الشخصيات السابقة.

* هل تدخلتي في ملابس شخصية "اعتماد الهواري" أو مكياج الشخصية الخارجي؟

الاستايلست هي المسئولة عن ملابس شخصية اعتماد الهواري والمكياج الخارجي للشخصية، وأنا لا اتدخل على الإطلاق في اختيار ملابس الشخصية، لأن الاستايلست هي التي تحدد الملابس المناسبة للشخصية والملابس المناسبة لكل مشهد أصوره، وتحدد شكل المكياج الخارجي والإكسسوارات الخارجية والذهب الكثير الذي تلبسه اعتماد الهواري، وأنا لا أتدخل على الإطلاق في هذا الأمر.

* ماذا عن كواليس تعاونك مع محمد سامي وعمرو سعد في مسلسل "سيد الناس"؟

كواليس تصوير مسلسل "سيد الناس" رائعة للغاية، حيث أنني لازلت أصور مشاهدي في المسلسل حتى الآن، وهناك روح من الدعابة والأجواء إيجابية للغاية في كواليس التصوير، والمخرج محمد سامي شخصية كوميدية في الحقيقة والعمل معه ممتع، وعمرو سعد نجم كبير وموهوب والتصوير معه ممتع، وفريق عمل المسلسل كله رائع والممثلين رائعين وسعدت للغاية بالتعاون معهم، وجميعهم متميزين ومتحمسين كي يظهر المسلسل بأفضل صورة ممكنة، وهناك مباراة لذيذة بين الممثلين كي يخرج كل ممثل أفضل ما لديه، والكاست كله مميز سواء خالد الصاوي أو أحمد رزق أو أحمد فهيم أو بشرى أو ريم مصطفى أو نشوى مصطفي وغيرهم من الممثلين المشاركين في المسلسل.

* حدثينا عن أصعب مشاهدك في مسلسل "سيد الناس"؟

لا يوجد مشهد سهل عند شخصية "اعتماد الهواري"، وذلك لأنها شخصية مركبة وصعبة وعنيفة، وتحمل العديد من التفاصيل الدقيقة والمعقدة، وهذه التفاصيل جعلتني أواجه تحديًا كبيرًا، فصوتها عالي دائما وانفعالها زائد عن حده، وهذه هي طبيعة الشخصية، فالشخصية كانت متعبة بالنسبة لي، وتون صوت شخصية اعتماد هو ليس صوتي الطبيعي، فالصوت كان متعب بالنسبة لي، حيث أن شخصية اعتماد هي شخصية قاسية ومتسلطة وتتعامل مع الحياة بكل قسوة وصعوبة، وهذا ما حمسني لكي أسعى إلى تقديم الدور بأفضل صورة ممكنة.

* كيف تري المنافسة في موسم رمضان 2025.. وهل هناك بعض الأعمال الرمضانية التي لا تحصل على حقها في المشاهدة بسبب الزحام الرمضاني؟

المشاهدة تختلف من عمل فني لآخر حسب العمل الفني نفسه وحسب توقيت عرضه والقناة التي يعرض عليها، ولا توجد قاعدة محددة لمشاهدة الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان الكريم، ولكنني متأكدة من أن العمل الفني الجيد يفرض نفسه ونجد أن الجمهور يتابعه ويرتبط بأحداثه، والحمد لله أن مسلسل "سيد الناس" منذ عرض الحلقة الأولى من المسلسل والجمهور يتحدث عنه، والمسلسل نجح في تصدر التريند منذ الحلقات الأولى للمسلسل، وبالطبع أمر إيجابي أن يلفت المسلسل الأنظار، وبرومو مسلسل "سيد الناس" لفت الأنظار وكانت هناك العديد من التعليقات على البرومو قبل عرض المسلسل، حيث أن المسلسل يضم العديد من النجوم والنجمات، وجميعهم في أدوار جديدة وغريبة بالنسبة لهم، وهو ما جعل المسلسل يلفت الأنظار.

