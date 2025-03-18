ماس كهربائى وخسارة تجاوزت 10 ملايين جنيه.. تفاصيل حريق ملابس العيد بمنشأة ناصر

تواصل نيابة منشأة ناصر الحزئية التحقيق في واقعة نشوب حريق هائل، داخل شارع لبيع الملابس الجاهزة بجوار مزلقان منشأة ناصر.



وكشفت تحقيقات النيابة عن أن الحريق اندلع داخل أحد محلات الأحذية، وامتد بسرعة كبيرة الي محلين محاروين للملابس الحاهزة، واربع باكيات أخرى تحتوى علي ملابس مختلفه، وقدرت مساحة اندلاع الحريق بما يتجاوز ٢٠٠ متر، وخسائر مالية تختطت العشرة ملايين جنيه، واسفرت التحقيقات الأولية عن أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائى، ونتيجة لوجود جلود ومواد قابله للاشتعال امتد الحريق الي المجاورات.



وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لفحص اسباب الحريق والخسائر الناجمه عنه، وإعداد تقرير بها، كما استمعت لأقوال ملاك المحلات، والذين أكدوا أن النيران كلمت شديدة ولم يتمكنوا من إيقافها قبل امتدادها، واسفرت عن خسارة بضائعهم .



نشب حريق منذ قليل فى محلات بمنطقة منشأة ناصر وهرعت قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل محلات بالقرب من مزلقان منشأة ناصر وعلى الفور إنتقلت أجهزة أجهزة لمكان الواقعة وتبين نشوب حريق فى محلات للملابس وتم أخماد النيران .