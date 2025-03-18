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الثلاثاء 18 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«السبكى»: عهد الرئيس السيسى الأكثر اهتماما بالصحة والفريق الطبى

د احمد السبكى
د احمد السبكى
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أكد الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية أن الهيئة تضع نصب عينها دعم وتوفيرالخدمات الطبية لاسيما التى تقدمها منظومة التأمين الصحى الشامل.

وقال الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية خلال فعاليات الاحتفال بالمؤتمر السنوى للهيئة العامة للرعاية الصحية بمناسبة يوم الطبيب المصرى 2025، أن الأطباء مقدرين جيدا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وتابع: عهد الرئيس السيسى يشهد اهتمام كبير بالفريق الطبى .

وتابع رئيس هيئة الرعاية الصحية أن الهيئة تقدم خدمات مميكنة للمريض المصري الذى ينتفع بالتأمين الصحى الشامل مضيفا أن التأمين الصحى الشامل يقدم خدمات ذات جودة كبيرة .

ومن جانبة وأوضح الدكتور أسامة عبد الحى نقيب الأطباء أن الاحتفال بيوم الطبيب سيتم في شهر مايو المقبل مؤكدا أن الدولة المصرية تقف خلف القطاع الصحى بكل قوة وتابع : ملتزمون أمام الأطباء بالدفاع عن الأطباء والمريض وقال : بدعم الدولة سنواجة كل الصعاب .

وقال الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة فى مجلس الشيوخ أن منظومة التأمين الصحى منظومة قوية تقدم خدمات مميزة بمنشآت عالمية مشيرا إلي أن وزير الصحة يبذل جهود كبيرة لدعم المريض المصرى وتوفير احتياجاته الصحية .

   

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