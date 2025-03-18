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الثلاثاء 18 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

وكيل تعليم القاهرة تتابع انتظام الدراسة بإدارة الشرابية

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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قامت زينب عبد الفتاح، وكيل المديرية، اليوم الثلاثاء، بزيارة عدد من المدارس التابعة لإدارة الشرابية التعليمية، شملت مدارس عمرو بن العاص الابتدائية، المنصورية للتعليم الأساسي، والشهيد مصطفى الطباخ الابتدائية، بحضور الأستاذ أشرف فرغلي، مدير عام الإدارة، وعدد من مديري المدارس.

وجاء ذلك في إطار توجيهات سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بضرورة تكثيف المتابعات الميدانية لضمان انتظام سير العملية التعليمية.

استهلت زينب عبدالفتاح جولتها بتفقد الفصول الدراسية، حيث اطلعت على كراسات الواجبات والتقييمات الأسبوعية، ووجهت بضرورة تصحيحها فور الانتهاء منها. 

كما حرصت على متابعة المستوى التعليمي للطلاب من خلال محاورتهم وتشجيعهم على الالتزام بالمذاكرة والاجتهاد لتحقيق أفضل النتائج.

وتابعت الأنشطة المدرسية وأكدت على أهمية تفعيلها وإشراك الطلاب الموهوبين بها، لما لها من دور كبير في تنمية قدراتهم وتحقيق التوازن بين الجانب العقلي والبدني.

وشملت جولتها أيضًا تفقد سجلات التربية الاجتماعية والتربية النفسية، مشددة على أهمية دورها في دعم الطلاب نفسيًا واجتماعيًا.

وفي ختام الزيارة، قدمت وكيل المديرية الشكر والتقدير لجميع القائمين على العملية التعليمية، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح في أداء رسالتهم السامية.

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