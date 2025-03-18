وزير الصحة: القيادة السياسية تقدم دعما كبيرا لمنظومة «التأمين الشامل»

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن الفريق الطبى يعمل بكل جهد للقضاء على جميع الأمراض فى مصر وتابع: الفريق الطبى يحتاج مزيد من الإهتمام.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان خلال فعاليات المؤتمر السنوى لهيئة الرعاية الصحية بمناسبة يوم الطبيب المصرى 2025، فى كلمته التى القاها نيابة عنه الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن القيادة السياسية تدعم القطاع الصحى.

وأضاف وزير الصحة والسكان أن الفترة الماضية شهدت تحولا كبيرا في القطاع الصحى بفضل توجيهات القيادة السياسية وتابع : هناك تطوير شمولى للمستشفيات والوحدات الصحية وذلك بالتوازى مع دعم منظومة الاأمين الصحى الشامل.

وتابع: هناك مرحلة قادمة ستشهد تطورا كبيرا في الخدمات الطبية والعلاجية واستغلال للذكاء الاصطناعى.



