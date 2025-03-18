رئيس بني مزار بالمنيا تتابع أعمال النظافة بالأحياء التابعة

تابعت أكرام محمود رئيس مركز ومدينة بنى مزار حملات النظافة المستمرة باحياء المدينة.



وشددت على رؤساء الاحياء بضرورة رفع المخلفات اول بأول للحفاظ على صحة المواطنين والبيئة.

ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالاحياء وإضفاء المظهر الحضاري قامت احياء المدينة باعمال نظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية

وتم رفع المخلفات بطريق البحر وشارع ابو حسيبة وشارع الحرية وشارع العاشر وشارع الجمهورية وشارع بورسعيد وشارع الثورة وشارع مصطفى عبدالرازق بالإضافة إلى كنس الشوارع ورفع نقاط القمامة وتفريغ صناديق المخلفات " بالفترتين الصباحية والمسائية " لتحسين منظومة النظافة .