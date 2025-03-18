قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصى الأثر والمجندين.. الشروط وموعد التقديم.. شاهد

صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة وكذا الأدلاء (قصاصى الأثر)، لصالح قوات حرس الحدود اعتبارًا من يوم السبت الموافق 05 / 04 / 2025، كذلك الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين ( المرحلة التجنيدية الثالثة يوليو 2025 ) من كافة المؤهلات الدراسية وغير ذوى المؤهلات والمقرر استقبالهم اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 23 / 03 / 2025 جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء أحمد مصطفى صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة، الذى أشار فيه إلى التعليمات والشروط الخاصة بقبول الدفعتين.

أولًا: الشروط العامة للقبول بالتطوع كالآتى

الحاصلون على الشهادة الإعدادية العامة وما يعادلها ( الأزهرية / المهنية / الرياضية ) على أن لا تقل النسبة المئوية لمجموع الدرجات عن 60 %، وبالنسبة لقصاصى الأثر من الحاصلين على الشهادة الإعدادية ( درجة النجاح فقط ) - راسبى الإعدادية – الإبتدائية من مواليد ومقيمى محافظتى ( قنا / أسوان ) والمناطق الصحراوية بنطاقهم، وأن لا يقل السن عن 16 عام ولا يزيد عن 25 عام عند الإلتحاق بالقوات المسلحة فى 19 / 1 / 2026 ولا يقل عن 17 عام لقصاصى الأثر ويشترط موافقة ولى الأمر لمن هو أقل من 18 عام، وأن لا يقل الطول عن 170 سم.

وأن يكون المتقدم مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين عن غير طريق التجنس، أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك، وألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج ولن يسمح له بالزواج إلا بعد إنتهاء فترة التدريب المقررة بنجاح، وأن يكون المتقدم لائقًا طبيًا ويجتاز كافة الإختبارات بنجاح، وألا يكون متخلفًا عن التجنيد أو غير لائق طبى للخدمة العسكرية أو سبق رفته من الخدمة العسكرية أو أى منشأة تعليمية عسكرية، وإستيفاء البيانات المطلوبة ( على موقع إدارة التجنيد والتعبئة ).

أسلوب التقديم

يقوم الشاب بتسجيل بياناته على موقع إدارة التجنيد والتعبئة على العنوان التالى: ( https://tagcand.mod.gov.eg ) إعتبارًا من 18 / 03 / 2025 وحتى 09 / 05 / 2025 وطباعة نموذج طلب الإلتحاق بعد سداد الرسوم المالية المقررة والمحدد به التوقيت المقرر لسحب الملف من أماكن صرف الملفات بمناطق التجنيد والتعبئة وأقسام التجنيد بالمحافظات غير المتواجد بها منطقة تجنيد وتعبئة إعتبارًا من 05 / 04 / 2025 وحتى 13 / 05 / 2025، ويتم صرف ملفات قصاصى الأثر من مكتب مخابرات وأمن حرس الحدود بأسوان، وإستكمال البيانات بالملف وإستيفاء المستندات المطلوبة والتقدم بها إلى منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها إعتبارًا من 07 / 04 / 2025 حتى 15 / 05 / 2025، وبعد قبول الملف مستكملًا ومراجعة الشروط يتم تحديد توقيتات الإختبارات لكل شاب وتتوالى نتائج الإختبارات تباعًا وتوقيت الإختبار التالى بواسطة رسائل SMS على رقم التليفون المسجل بطلب الإلتحاق.

المستندات المطلوبة عند التقدم

صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية معتمدة ومختومة وأصل بيان نجاح بالدرجات معتمد ومختوم على أن يتم تسليم أصل المؤهل عند الإلتحاق، وشهادة الميلاد موضحًا بها الرقم الثلاثى، صحيفة الحالة الجنائية للشاب لم يمضى على إستخراجها أكثر من ثلاثة أشهر وصورة منها، عدد ( 2 ) صورة من بطاقة الرقم القومى للشاب ( سارية )، عدد ( 2 ) صورة بطاقة الرقم القومى للوالد أو ولى الأمر والوالدة ( سارية )، عدد ( 8 ) صورة فوتوغرافية حديثة مقاس 4 * 6 سم ألوان، وصورة من الموقف التجنيدى لمن حل عليه الدور للتجنيد، وأصل إثبات قيد معتمد ومختوم للطلبة المقيدين ( بالمدارس / المعاهد/ الكليات )، وصورة طبق الأصل من المؤهل الدراسى معتمدة ومختومة فى حالة حصول الشاب على مؤهل أعلى من الشهادة الإعدادية.

إرشادات هامة لشبان التطوع

التأكيد على التوقيتات والأماكن المحددة للإختبارات، التأكد من صحة المستندات والبيانات التى يتقدم بها الشاب حتى لا يقع تحت طائلة القانون، التأكيد على قيام الشاب بالتقدم إلى منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها ( المركز / قسم الشرطة ) الذى إستخرجت منه بطاقة الرقم القومى أول مرة، الإعداد الجيد للشبان المتقدمين للتطوع لرفع وتحسين قدرتهم لإجتياز الإختبارات للتطوع، وقدرة الشبان على إجتياز الإختبارات بتفوق هو العامل الرئيسى والأوحد على القبول بالتطوع بالقوات المسلحة، عدم الإنسياق مع الأشخاص الذين يوهمون الشبان بقدراتهم على مساعدتهم بالإلتحاق القوات المسلحة ويبتزوهم ماديًا، سيتم إرسال رسائل نصية بنتائج الإختبارات للشبان من إسم الراسل ( tagneed ) وليس من أى إسم آخر.

ثانيًا: التعليمات الخاصة بالتجنيد كالآتى

حملة المؤهلات العليا

مواليد الفترة من 1 / 1 حتى 31 / 12 من جميع السنوات حتى عام 2004 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى ( المعتمدة نتيجتها ) خلال الفترة من أول أغسطس 2024 وحتى آخر يناير 2025 من كافة الكليات والمعاهد العليا، خريجى كليات الطب ( البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض / تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية / العلوم الطبية المساعدة ) الذين أنهوا إمتيازهم / تدريبهم خلال نفس الفترة من أول أغسطس 2024 وحتى آخر يناير 2025، وكذا مواليد الفترة من 1 / 1 حتى 31 / 12 من عام 2005 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2024 إلى أخر يناير 2025، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة.

على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارًا من يوم 15 / 04 / 2025، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 26 / 04 وحتى 15 / 05 / 2025.

حملة المؤهلات فوق المتوسطة

مواليد الفترة من 1 / 1 حتى 31 / 12 من جميع السنوات حتى عام 2004 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول أغسطس 2024 حتى آخر يناير 2025، ومواليد الفترة من 1 / 1 حتى 31 / 12 من عام 2005 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2024 حتى آخر يناير 2025، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارًا من يوم 07 / 05 / 2025، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 17 / 05 وحتى 20 / 05 / 2025.

حملة المؤهلات المتوسطة

مواليد أشهر ( سبتمبر / أكتوبر ) عام 2005 الحاصلون على مؤهلهم حتى العام الدراسى 2023 / 2024، ومواليد أشهر ( سبتمبر / أكتوبر ) من مواليد جميع السنوات حتى عام 2004 وما قبلها خريجى العام الدراسى 2023 / 2024، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارًا من يوم 23 / 03 / 2025، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 05 / 04 وحتى 23 / 04 / 2025.

غير ذوى المؤهلات

مواليد اشهر ( سبتمبر / أكتوبر ) من عام 2005 والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارًا من يوم 12 / 05 / 2025، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 21 / 05 وحتى 29 / 05 / 2025.

المستندات المطلوبة

بطاقة الرقم القومى - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) - أصل شهادة الميلاد - صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب - فصيلة الدم - أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الإمتياز / التدريب لخريجى كليات الطب ( البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض / تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية / العلوم الطبية المساعدة ) - وثيقة الزواج للمتزوجين- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها - خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين ( المعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين ).

إرشادات هامة لشبان التجنيد

من له الحق فى الإعفاء أو التأجيل أو الإستثناء عليه التقدم إلى منطقة التجنيد التابع لها ومعه المستندات التى تؤيد أحقيته فى ذلك - يعتد بتاريخ إعتماد النتيجة من الوزير المختص للحاصلون على مؤهلهم الدراسى من الجامعات والمعاهد الخاصة – الشبان المتزوجون من أجنبيات يلزم عليهم التقدم إلى مناطق التجنيد ومعهم المستندات المؤيدة لذلك ويتم عرض موقفهم على الجهات المختصة لمعاملتهم بما يستحقون قانونًا، ضرورة معادلة الشهادات من المجلس الأعلى للجامعات للحاصلين على مؤهلهم من خارج البلاد وغير ذلك سيتم معاملتهم طبقًا لآخر مؤهل دراسى معتمد – نؤكد على عدم التعديل بالبيانات المسجلة بشهادات المؤهل حيث أنه يتم الإستعلام عن كافة الشهادات ( المتوسطة / فوق المتوسطة / العليا ) التى يتقدم بها الشبان بالتنسيق مع كلًا من وزارتى ( التعليم العالى والبحث العلمى / التربية والتعليم والتعليم الفنى ) – نؤكد على الجامعات بضرورة إصدار القرار الوزارى بتعيين الشبان ( المعيدين - الأطباء المقيمين ) فى الأول من شهر ( أبريل / أكتوبر ) من كل عام قبل التصديق على قبول دفعتى الضباط الإحتياط حتى يمكن إستبعادهم من الترشيح كضباط إحتياط حرصًا على مستقبلهم، نؤكد على أن الشبان من غير ذوى المؤهلات ( العادة ) أصحاب المهن والحرف والسائقين الإعلان عن أنفسهم حتى يستفيدوا بتخفيض مدة الخدمة العسكرية ( 6 أشهر ) طبقًا للقانون.

جدير بالذكر أنه تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ) لتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التى تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على العنوان التالى: ( https://tagned.mod.gov.eg ).

كذلك بريد إلكترونى آخر لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الإستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالى: ( tagneed@mod.gov.eg )، فضلًا عن خدمة الإستعلام الصوتى على الأرقام الآتية ( 26351195 / 02 - 26339581 / 02 ) بالإضافة إلى رقم الخدمة الصوتية المختصر للمركز الإلكترونى ورقمه ( 15499 )، كما يرجى العلم بأنه هناك موقع إلكترونى خاص بالتطوع للقوات المسلحة على العنوان التالى: ( https://tagcand.mod.gov.eg ).