المفتي: الأدب من أهم المفاتيح للوصول إلى القلوب

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أهمية ترسيخ الأدب في التعاملات اليومية، لما له من دور في تصحيح العديد من المفاهيم المغلوطة.

وقال مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج 'اسأل المفتي' المذاع عبر قناة 'صدى البلد'، إن بعض الناس يرفضون الاعتذار عند الخطأ، رغم أن التسامح والتواضع من القيم الإنسانية الرفيعة.

وأضاف أن الأدب كان أحد المفاتيح التي مكنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الوصول إلى قلوب أعدائه قبل محبيه، مشيرًا إلى أن النبي اشتهر بأخلاقه الرفيعة وتسامحه، وكان الأدب سلاحه الأبرز في دعوته.